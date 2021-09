Como bien saben los espectadores fieles a The Morning Show (Jay Carson y Kerry Ehrin, desde 2019), la serie televisiva de Apple TV+ sobre los difíciles entresijos de un noticiero matutino neoyorkino y los problemas personales de los protagonistas, el defenestrado Mitch Kessler (Steve Carell) continúa apareciendo en su segunda temporada.

Dado que las consecuencias de su conducta habían sido el meollo de la anterior en la era tras el movimiento Me Too y ahora no están en el centro del drama, parece del todo legítimo que uno se pregunte por qué es así y no prescinden de su presencia, tan alejada ahora en teoría de la trama principal.

Máxime cuando Jennifer Aniston (Friends) y Reese Witherspoon (Election), que interpretan a Alex Levi y Bradley Jackson respectivamente, son productoras ejecutivas pero el actor no. De modo que obtener una respuesta a tal asunto parece conveniente.

La pandemia de COVID-19 en ‘The Morning Show’

Apple TV+

En una entrevista de Jackie Strause para The Hollywood Reporter, la showrunner Kerry Ehrin y la actriz Jennifer Aniston han explicado las razones de que regrese el personaje de Steve Carell (Café Society) en la serie de Apple TV+. La pandemia del coronavirus afectó a los guiones de The Morning Show, como en gran medida a la industria del cine estadounidense, hasta el punto de que se vieron obligados a reescribirlos y de que la misma se convirtió en un tema muy importante para la temporada nueva.

“Para cuando comenzamos a rodar la segunda temporada, tuvimos que volver a filmar lo que habíamos filmado antes”, contaba Néstor Carbonell en otra entrevista para el mismo medio. “Tuvimos que dejar de filmar, debido al cierre natural y que los guionistas tuvieron que irse, y Kerry Ehrin y los guionistas tuvieron que volver a concebir toda la segunda temporada, porque somos un programa de actualidad y tenían que incorporar el COVID de alguna manera”.

“Ver esas hermosas grabaciones de Italia de personas cantando en sus balcones [durante el confinamiento], porque eso sucedió justo antes de que COVID llegara aquí, hacía que pareciese un gran lugar para contar un poco de la historia previa sobre el COVID”, dice Kerry Ehrin. “Una también piensa en directores de cine deshonrados que se van a vivir a Europa. Y pensé que todo parecía encajar en la historia que estábamos contando”.

La complejidad moral en la serie de Apple TV+

Apple TV+

Por su parte, Jennifer Aniston profundiza en el arco del ex presentador de Steve Carell en la serie de Apple TV+: “¿Qué le pasa a un Mitch Kessler? Hay tantos grados de acciones impensables e imperdonables... Pero ¿qué es lo que pasa [con personas así]? ¿Simplemente desaparecen en el éter? ¿Nunca vuelven a conseguir un trabajo? ¿Hay lugar para la redención? ¿Hay espacio para la autorreflexión y el perdón? ¿Son estas personas inherentemente malas?”

Y prosigue con estas palabras: “Es un área tan gris.... Y una de las cosas que me encantan del programa es que nunca será solo en blanco y negro; siempre se asomará detrás de la cortina de las conversaciones reales que tienen lugar a puerta cerrada y que nunca se atreven a pronunciar en voz alta y en público. Porque eso es lo interesante. Y eso es lo que realmente está sucediendo”.