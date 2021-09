Indudablemente, una de las mayores sorpresas del más reciente showcase de PlayStation fue el anuncio de Spider-Man 2. Aunque intuíamos que su confirmación llegaría en algún momento, pocos esperaban que serían apenas tres meses después del lanzamiento de Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, también desarrollado por Insomniac Games. Así pues, conforme transcurren las semanas, conocemos más detalles sobre la esperada secuela, misma que será exclusiva de la PlayStation 5.

Durante una entrevista en el podcast This Week in Marvel, Bill Rosemann, vicepresidente creativo de Marvel Games, aseguró que Spider-Man 2 será más oscuro que su antecesor. Evidentemente, el directivo no se refiere al estilo visual, sino a la historia. De hecho, Rosemann compara a Spider-Man 2 con Star Wars: El Imperio contraataca, un largometraje en el destaca el protagonismo de los villanos. Tanto de Darth Vader como de Darth Sidious.

Ahora bien, en el caso de Spider-Man 2, sabemos que Venom será el principal antagonista. Teniendo en cuenta que el simbionte ha demostrado ser un rival serio del arácnido, sobre todo en los cómics, no sería extraño que Insomniac Games saque el mayor provecho posible del personaje. No solo en términos jugables, también en los narrativos. Además, Peter Parker no estará solo en su aventura, pues lo acompañará Miles Morales.

Ojo, lo anterior no significa que Venom será el único villano. De hecho, Spider-Man 2 seguirá el camino de la entrega anterior y presentará un atractivo roster de antagonistas. "Hay múltiples enemigos. Puedo decir que la historia continúa y va desde Marvel's Spider-Man hasta Marvel's Spider-Man Miles Morales", declaró Rosemann. Será necesario esperar hasta 2022 para comprobar si, efectivamente, la historia logra transmitir esa oscuridad.

¿"Secretos" en el primer teaser de Wolverine?

Más allá de Spider-Man 2, Rosemann igualmente se pronunció sobre Wolverine, el otro título en el que se encuentra trabajando Insomniac Games. El directivo señaló que el primer teaser, también presentado en el último showcase de la PS5, incluye varios easter eggs. Uno de ellos ya fue descubierto por la comunidad: En el bar, a un costado de las botellas, se puede observar una placa con la denominación "HLK 181". Esta haría referencia al cómic The Incredible Hulk #181, donde Wolverine apareció por primera vez —sin contar el cameo de una publicación anterior—. ¿Veremos al gigante verde en este juego? Algunos creen que sí.