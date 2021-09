Estar pendientes de la salud de nuestras mascotas es tan importante como hacerlo con la nuestra propia. Los perros son el mejor amigo del ser humano y como tal, también debemos tener mucho cuidado con ellos para que tengan la vida más larga y llena de salud posible. Porque al igual que las personas nos cuidamos porque hay ciertas enfermedades que podemos desarrollar si no mantenemos una vida saludable; con los perros sucede exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestra mascota tenga una salud plena?

Para saber cómo ayudar a manetener la salud de nuestros perros, Jacqueline Boyd, profesora de Ciencia Animal en la Universidad de Nottingham Trent, ha escrito en The Conversation un artículo explicando cinco formas de ayudar a nuestras mascotas.

El primero de los consejos es vigilar la cintura de nuestro perro. Al igual que pasa con las personas; los canes pueden desarrollar ciertas enfermedades cuando tienen más peso del que se considera saludable para ellos. Pesarlos con cierta frecuencia para saber cuál es el peso en el que mejor se encuentran siempre es positivo. También es importante tener en cuenta que debe tener una buena condición física. Porque no todo es la comida, aunque hay que tener cuidado con no pasarse; es muy importante el ejercicio físico, pues es lo que les hará estar ágiles y felices durante más años.

El ejercicio, clave en la salud de los perros

Entre los consejos de Boyd también se encuentra dar muchos paseos con nuestra mascota. Cualquier persona que haya tenido un perro sabe que los paseos son esenciales para ellos. No solo porque es el momento en el que hacen sus necesidades sino porque es el momento en el que más se mueven. Y, como decíamos antes, el ejercicio es muy importante para la salud de los perros. Pero, por favor, no uses pelotas de tenis para que corran detrás de ellas, pueden ser perjudiciales para su salud.

Es importante señalar que el ejercicio por sí mismo no evitará que nuestra mascota envejezca. Eso no es posible. Pero sí les ayudará a tener una buena vejez, ya que con los paseos le protegeremos del exceso de peso corporal y también les hará mantenerse ágiles y fuertes. No obstante, siempre hay que tener en cuenta la condición física de nuestra mascota. Por ejemplo, si tiene ya un problema de nacimiento para moverse, es muy difícil que eso vaya a desaparecer con el ejercicio.

Enseñarle nuevos trucos a tu perro repercutirá en su salud a largo plazo; esto les mantendrá activos a nivel mental. De hecho, cabe señalar que sí, que a un perro mayor se le pueden enseñar nuevos trucos. Así que la avanzada edad de tu mascota no es excusa para no enseñarle nuevos trucos o juegos. Los más adecuados son los relacionados con el olfato. Por ejemplo, darle a oler un objeto y escondérselo para que lo encuentre. No solo será divertido para el dueño sino que el perro se lo pasará genial y ayudará a su salud.

Los vínculos entre perros y dueños

Unsplash

El cuarto consejo de Boyd es muy importante, tanto para el can como para su dueño. Crear lazos, vínculos, es esencial. No solo para que el perro sea feliz sino, además, para que lo sea el humano con el que convive. Da igual cómo se sienta la persona, ahí estará su perro para hacerle compañía después del peor día de su vida o del mejor. O de uno normal.

Cambios sutiles en el comportamiento de los perros pueden ser un aviso de que algo no marcha bien y de que nuestra mascota puede estar enferma

Más allá de la compañía es crucial, también, para ver comportamientos extraños en el animal. Si su perro le recibe alegre todos los días al llegar a casa sabrá cuándo está enfermo si un día no lo hace. Aunque hay cambios más sutiles en su comportamiento que pueden ser esenciales para detectar posibles enfermedades en los canes.

Visitas al veterinario

Por último, pero no menos importante que el resto de los consejos, hay que hacer visitas periódicas al veterinario. Ponerle las vacunas, desparasitarlo y hacerle algunas revisiones rutinarias es necesario. Muchas personas no le hacen revisiones rutinarias a sus perros pensando que su salud no se verá comprometida; pero es importante tener en cuenta que cuanto mayor se hace nuestra mascota, más problemas de salud puede padecer. Una revisión de vez en cuando le vendrá a nuestro perro de maravilla y nosotros nos quedaremos más tranquilos sabiendo que no hay nada grave.

En definitiva, con estos consejos deberíamos ser capaces de mantener la vida de nuestro perro lo más saludable posible; siempre que no haya enfermedades que compliquen su salud. Al final estar sano es en parte genética y en parte cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y esto es aplicable a canes y humanos. Si nuestro perro está sano, lo más probable es que nosotros también lo estemos, como apuntó este estudio sobre diabetes. Porque las acciones que nos hacen estar sanos a nosotros son muy parecidas a las que nuestras mascotas necesitan para tener buena salud.

Por tanto, todos estos consejos de Boyd ayudarán a nuestros perros a vivir vidas más largas y llenas de salud. Ellos vivirán felices muchos años y nosotros también. Tenerlos el máximo tiempo posible como mejores amigos es el deseo de cualquier persona que haya adoptado un perro.