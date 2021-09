Los nuevos Mac con procesador M1 han resultado ser una sorpresa que tras casi un año después de su presentación, continua asombrando por las capacidades de trabajo profesional que se pueden conseguir con equipos que son económicos pero muy potentes.

En especial el MacBook Pro, el MacBook Air y el Mac Mini son equipos muy capaces y económicos. Con un pequeño defecto: por sus tamaños y por ser portátiles o pequeños, no necesariamente tienen la cantidad de puertos necesarios para conectar todos los accesorios y periféricos para trabajos profesionales.

Sin duda ayuda mucho que los puertos sean USB-C, porque abre un mundo de posibilidades de expansión. Y ahí es donde entra el Dock Thunderbolt 4 de Razer. Un nuevo accesorio dedicado a la productividad y muy enfocado en Mac, hecho por la compañía que conocemos a fondo por sus productos gaming. He estado probando uno durante los últimos días y estas son mis impresiones.

Dock Razer Thunderbolt 4 Mercury: conectividad completa

De acuerdo a Razer, el Dock Thunderbolt 4 Mercury ofrece conectividad completa para Mac y no les falta razón. Tiene diez puertos, todos ofreciendo transferencias de muy alta velocidad. Con dos salidas de vídeo 4K o una en 8K e incluso la capacidad de cargar el portátil a una potencia de hasta 90W. El accesorio cuenta con:

4 puertos Thunderbolt 4 (USB-C)

3 puertos USB-A 3,2 de segunda generación

1 puerto Ethernet Gigabit

1 puerto de 3,5 mm para salida de audio analógico

1 lector de memoria SD (UHS-II)

El dock incluye un adaptador de 135 W para garantizar la suficiente cantidad de potencia para todos los puertos y poder cargar un portátil conectado vía USB-C.

Integración total

Lo he comentado en algún vídeo, mi equipo de producción de contenidos audiovisuales es un Mac Mini, donde es sumamente importante tener una buena cantidad de accesorios y periféricos conectados, pero sobre todo, que funcionen a la mayor velocidad posible.

Si conecto una cámara para transmitir vídeos, debe ser lo más rápido posible, al igual que los discos externos conectados para trabajar en la edición de vídeos. De igual forma, la lectura de memorias SD, y sobre todo la transferencia de archivos en 4K a 10-bit debe ser rápido. Y sbre todo, no debería sentir que estoy esperando mucho tiempo, especialmente con proyectos donde es vital publicar rápido.

Y ahí es donde el dock Thunderbolt 4 Mercury de Razer se ha comportado perfecto. Sea conectado siempre al Mac mini, integrándose al 100% con el diseño, o si lo uso junto con mi MacBook Pro, que me permite prescindir del cargador si lo ocupo durante un viaje, puesto que también me vale para cargar el portátil.

De cara al trabajo profesional, la gama de productos que Razer está lanzando es de alta calidad y altas prestaciones. No me tengo que preocupar que después de unos meses empieza a fallar o que no estoy sacando el 100% de rendimiento a mis equipos de trabajo. Recordemos: puede que el portátil o el ordenador tenga velocidades altas en sus puertos, pero si el dock o el accesorio de expansión no es de buena calidad, perderemos parte de esa transferencia en el camino. Y cuando se trata de trabajo profesional, no nos lo podemos permitir.

Razer Thunderbolt 4 Mercury: construcción de alta calidad y preparado para el futuro

Si optamos por equipos profesionales, en particular para la expansión, no solo se trata de sus prestaciones. No solo es acerca de la velocidad o número de puertos disponible. De nada sirve si el equipo no está bien construido.

Ahí el Razer Thunderbolt 4 Mercury también sorprende. Su carcasa de aluminio y construcción es bastante duradera, se integra perfecta y discretamente en el área de trabajo. Es de esos accesorios que, años más tarde, funcionará como el primer día sin ningún esfuerzo.

Y cuando digo muchos años, no solo lo digo por su exterior. Los puertos que ha incluido Razer en el dock soportan tanto dispositivos Thunderbolt antiguos pero también son USB 4. De tal forma que, aunque actualice mis Macs, el accesorio seguirá funcionando tan rápido como mis ordenadores.

El dock Razer Thunderbolt 4 Mercury está disponible por 319.99 euros y viene complementado con el cargador Razer USB-C GaN, capaz de cargar varios dispositivos de alto voltaje como MacBooks, iPads y iPhones. Disponible en colores blanco y negro y está equipado con 2 puertos USB-C y 2 puertos USB-A.