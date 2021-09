Dormir en pareja desnudos puede ser peor idea de lo que creías. Ya sabemos que si una persona tiene pene, es importante que cuide sus testículos porque podría producirse una torsión. Las torsiones testiculares son verdaderas urgencias médicas y si no se atienden a tiempo, con cirugía incluida en muchos casos, se pueden llegar a perder los testículos. Pero no vamos a hablar de este tema otra vez. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que dormir desnudos en pareja no es adecuado? La respuesta y el principal motivo para usar ropa interior al dormir con otra persona está en los pedos.

Muchas parejas aprovechan cuando se van a dormir a la cama para hacerlo sin ropa; pero quizás es hora de que empiecen a pensar en usar algo de ropa interior. Y es que al día una persona puede llegar a tirarse entre 15 y 25 pedos; por lo que durante la noche las flatulencias también se dan. Por desgracia, no es el airecillo que sale del culo el problema, según explica en un vídeo de TikTok el cirujano plástico Anthony Youn. El problema es que suele ir cargado de partículas de caca y eso es, como poco, antihigiénico. Pero, además, también es un poco asqueroso cuando te paras a pensarlo.

La ropa interior, el mejor arma contra los pedos

No hay que temer los pedos nocturnos, son algo natural y de lo que no tenemos que avergonzarnos. De hecho, ya hemos hablado de que es normal tener más gases cuando viajamos en avión. Pero volvamos al tema de dormir en pareja: como bien señala el doctor en su vídeo tenemos formas de evitar rociar de materia fecal a la persona que queremos (o con la que tan solo estamos compartiendo una noche). El mejor arma para luchar contra los pedos cargados de partículas fecales -lo están siempre- es la ropa interior.

"Un estudio científico demostró que cada vez que expulsa gases está rociando una pequeña cantidad de material fecal" Anthony Youn, cirujano plástico

"Un estudio científico demostró que cada vez que expulsa gases está rociando una pequeña cantidad de materia fecal. Incluso si no se trata de un verdadero pedo", indica el cirujano plástico. "El mismo estudio demostró que tus calzoncillos apretados atraparán todas estas partículas", añadió Youn.

El experimento de un doctor australiano

El consejo del cirujano plástico es muy práctico; ya que da igual si tu pedo es una señora flatulencia o solo un airecillo que se escapa de tus carrillos. Quieras o no, la materia fecal se escapa a tu control en cuanto a pedos se refiere. De hecho, aunque hay pocos estudios sobre si la ropa impide el paso de la materia fecal al salir junto a un pedo, hay uno que es bastante curioso y que lo explican en IFL Science.

Ante la duda de una de sus enfermeras, un doctor australiano diseñó un pequeño (e interesante) experimento para saber si tirarse pedos en un quirófano hacía menos estéril la sala. Para ello decidieron usar dos placas petri, explicaron en 2001 en la revista científica BMJ. Alguien se tiró un pedo sin llevar ropa interior en una de ellas y, en la otra, hicieron lo mismo, pero con pantalones. ¿El resultado? En la primera placa crecieron dos tipos de bacterias; mientras que en la segunda no. No obstante, las bacterias que crecieron son de las que consideramos buenas para nuestro intestino y piel; por lo que no hay de lo que preocuparse. Pero sigue siendo asqueroso, ya que van acompañadas de otras partículas de caca.

Evita rociar a tu pareja con materia fecal y ponte algo de ropa interior para dormir. Calzoncillos o bragas, da igual; pero sigue este consejo del doctor Youn para mantener alejados a los demás de tu materia fecal. Al final todos los que compartan cama saldrán ganando. Y probablemente más contentos.