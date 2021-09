Las películas de Marvel de nuevo acaparan la atención de los estrenos de cine. Hace unos días, el estudio reveló un calendario a futuro en el que incluía fechas entre 2023 y 2024. ¿La novedad? Que no reveló el nombre de las producciones que se estrenarán en dichas fechas. Para más inri, la lista incluye una evidente relación entre sí con estrenos separados con meses de distancia. ¿Se trata de algunos de los grandes personajes que regresan?¿Nuevas historias que contar?

Por ahora, lo que tenemos claro es que los planes de Marvel se han vuelto más ambiciosos que nunca. Con el estreno de cinco series en 2021, el Universo Cinematográfico de Marvel es más que una franquicia. Es un conjunto elaborado de ideas que se relacionan entre sí como algo más amplio que crece sin parar. Desde la animación, el desarrollo de personajes secundarios e historias nuevas para el cine, los planes a futuro de Marvel son de considerable extensión.

La Fase aumentó la producción del estudio y dejó claro que el universo cinematográfico de Marvel (ahora multiversal) tocará algunas puertas nuevas. Para el 2021 aún resta por estrenar la serie Hawkeye, Los Eternos y Spider-Man: No Way Home. Pero será el 2022 el que mostrará la propuesta definitiva de la casa de la ideas. El año entrante comenzará con la esperada Doctor Strange in the Multiverse of Madness en marzo; Thor: Love and Thunder en mayo; Black Panther: Wakanda Forever en julio y The Marvels en noviembre.

Pero para el 2023 apenas hay dos títulos confirmados. Ant-Man and the Wasp: Quantumania llegará en febrero y Guardians of the Galaxy Vol. 3 en mayo. A este calendario habría que añadir dos películas misteriosas, lo que haría al 2023 el primer año con cinco películas de Marvel. Y eso sin tener en cuenta que habrá cuatro películas para el 2024.

Con este grupo de films sin nombre no queda más que especular qué se podría esperar para el calendario Marvel a futuro. ¿Cuáles podrían ser los personajes o historias que llegarán? Aquí te damos algunas opciones:

Julio de 2023: las películas de Marvel traen a los vampiros con Blade

La primera gran fecha misteriosa podría tener un protagonista esperado fervientemente por el público. El Blade de Mahershala Ali podría ser el primer estreno misterioso de Marvel en el 2023. De todos los proyectos anunciados, sugeridos o rumoreados, es el que parece tener más elementos para un estreno temprano. La producción de la película se aceleró en los últimos meses. Hace pocas semanas se anunció que la escritora Stacy Osei-Kuffour y el director de Mogul Mowgli, Bassam Tariq formarían parte del equipo detrás de cámara.

Las primeras noticias sobre la producción llegaron casi por sorpresa en el 2019. Desde entonces, y debido a la crisis de la pandemia, hubo pocas novedades. Pero ahora, con director y guionista, es la única película del Universo Cinematográfico de Marvel anunciada a futuro con pasos firmes en su desarrollo. Hay rumores que la producción comenzará en julio de 2022, lo que podría confirmar que su lanzamiento podría ocupar un lugar preponderante en el año siguiente.

Octubre de 2023, el vengador bocazas podría hacer su debut en Marvel con 'Deadpool 3'

Hace unas pocas semanas, Kevin Feige confirmó que ya se trabaja en una tercera película del vengador bocazas interpretado por Ryan Reynolds. Sería la llegada oficial del personaje al Universo Cinematográfico de Marvel y también quizás la primera clasificación R del Disney.

Por lo pronto, ya los escritores Bob’s Burgers, Lizzy y Wendy Molyneux están confirmados como guionistas. La información coincide con algunos comentarios del propio Reynolds, que dejó claro que “el 70% de la producción” podría estar lista para el 2022.

Noviembre de 2023, las película de Marvel que traen a Los Cuatro Fantásticos

Por ahora solo está claro que Jon Watts, el director de la trilogía de Marvel de Spider-Man, será el director de la futura película. Eso es una buena noticia que asegura, al menos, unidad temática con el resto de la franquicia. Después de los múltiples traspiés de los personajes en el cine, Marvel podría estar tomándose muy en serio el film. No solo en la manera de cómo vincularlo al resto de las películas, sino con una historia que pudiera resultar exitosa para la familia fantástica.

Todavía sin actores para los personajes principales es poco probable que la producción comiencen antes de la mitad del 2022. Pero lo que sí es seguro es que una película de semejante envergadura, llegaría justo antes del Día de Acción de Gracias. El tema familiar, además del hecho de ser un estreno largamente esperado por los fans, podría ser el punto fuerte en la decisión.

Febrero de 2024, Falcon vuelve a lucir el escudo en 'Capitán América 4'

El éxito de la serie Falcon y el soldado de Invierno aseguró que Sam Wilson pudiera llevar el escudo en el mundo cinematográfico. Semanas atrás se confirmó que Anthony Mackie regresaría oficialmente para interpretar al Capitán América. Pero a pesar que se anunció que los guionista Malcolm Spellman y Dalan Musson estarán en el equipo del film, poco se sabe de la producción. Todavía sin director y sin ningún otro detalle sobre su desarrollo, es improbable que comience su producción en el 2022.

Pero es evidente que con el comentario social añadido a la serie, la película se estrene en febrero del 2024 durante el Mes de la Historia Negra. Algo que ya se probó con éxito con Black Panther y que sin duda demostró a Marvel el poder de lo simbólico.

Mayo de 2024, uno de los equipos más poderosos de Marvel llega a la pantalla con A-Force

Además de Los Vengadores, Marvel podría estar planeando llevar al cine otros grandes equipos de superhéroes. Ya hay rumores de quizás series que mostrarán a Dark Avengers, Thunderbolts o Young Avengers. No obstante, el comentario más insistente es que el 2024 podría ser el año del elenco femenino de Marvel.

De ocurrir, sería el mejor momento en toda la historia de la franquicia. Podríamos ver a la Capitana Marvel (Brie Larson) después de su segunda película. A la bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) después de los eventos de la secuela de Doctor Strange. A la versión de Thor encarnada por Natalie Portman y sin duda acompañada de Valkyrie (Tessa Thompson). Por otro lado, La Avispa (Evangeline Lilly) ya habría tenido una tercera incursión en el cine. También Mónica Rambeau (Teyonah Parris) habría hecho su gran debut cinematográfico. Y por si eso no fuera suficiente, She-Hulk (Tatiana Maslany) y Ms.Marvel (Iman Vellani) ya habrían vivido su primera aventura en sus respectivas series.

Por otro lado, las heroínas de Wakanda Shuri (Letitia Wright) y Ironheart (Dominique Thorne) también podrían estar incluidas en el equipo. Por ahora, el proyecto carece de cualquier detalle de producción, pero es un fuerte contendiente a futuro.

Julio de 2024, el héroe más reciente de las películas de Marvel regresa con Shang-Chi 2

Tras el considerable éxito de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos es más que probable su secuela. Ahora bien, no será pronto. El personaje tendrá que integrarse de manera completa al equipo de superhéroes Marvel. Y además, lo más probable es que Marvel pueda tomar dos años para planificar un evento de considerable interés.

Noviembre de 2024, una visitante del multiverso llega a la pantalla grande con Capitana Carter

Capitana Carter es uno de los superhéroe de ¿Qué pasaría si…? que parece tener futuro en el live action. Además de los rumores de su posible aparición en la secuela de Doctor Strange, hubo algunos comentarios sobre la posibilidad de una película en solitario.

Pero la gran heroína británica no estará sola. Durante los últimos meses, hubo rumores de que Henry Cavill se reunió con Marvel para el papel de Brian Braddock. Pero no hubo confirmación al respecto. Lo que sí es seguro por ahora es que el personaje británico (cualquiera de ellos) tiene futuro en la franquicia de Marvel.