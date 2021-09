El reciente lanzamiento de los nuevos iPhone 13 sigue dejando temas para analizar, en especial sobre sus especificaciones y prestaciones. Sin embargo, también hay lugar para las dudas o confusiones. Eso ha ocurrido en las últimas horas con informes relacionados al iPhone 13 Pro Max, y cómo supuestamente puede cargar su batería "más rápido" que el iPhone 12 Pro Max.

La cuestión surge de un informe de 9to5Mac titulado "iPhone 13 Pro Max can charge faster than its predecessor", o "El iPhone 13 Pro Max puede cargarse más rápido que su predecesor". El mismo se refiere una prueba de ChargerLAB que demuestra que el modelo más avanzado de la línea de smartphones de Apple puede recargarse con una potencia de hasta 27W.

Como se aprecia claramente en el vídeo del experimento, esto se logra utilizando diferentes cargadores de entre 30W y 120W. Vale aclarar que los 27W no son constantes durante el proceso de la carga. Pero más allá de eso, es un dato interesante y que seguramente puede importarles a quienes estudian los apartados más técnicos de los nuevos iPhone 13.

Lo que presta para la confusión es cuando el informe de 9to5Mac menciona que el iPhone 13 Pro Max puede cargar "un poco más rápido que su predecesor". Allí indica que el iPhone 12 Pro Max es capaz de recargarse a un máximo de 22W "con un adaptador de corriente equivalente".

¿Puede el iPhone 13 Pro Max cargarse más rápido que la versión del año previo?

Si nos basamos en los datos existentes, y en la prueba de ChargerLAB, efectivamente el iPhone 13 Pro Max puede nutrir su batería con una potencia mayor a la del iPhone 12 Pro Max. Sin embargo, entramos en un terreno de dudas si hablamos o no de "más rápido" como sinónimo de "menos tiempo de demora para la recarga".

Tengamos en cuenta que el iPhone 13 Pro Max incluye una batería de 4,352 mAh, según datos revelados recientemente. Se trata de un salto importante en comparación con la de su predecesor, que era de 3,687 mAh. Y hasta el momento no hemos visto una comparativa de tiempos de carga entre ambos dispositivos, bajo las mismas condiciones expuestas por ChargerLAB para la prueba.

¿Que el iPhone 13 Pro Max pueda cargar a mayor potencia significa que lo hará en menos tiempo que el iPhone 12 Pro Max? ¿O la mayor capacidad de la batería impide que los 5W extras en el proceso de transferencia hagan la diferencia en el total de minutos que se necesita para recargarla? Por el momento no lo sabemos. Pero la terminología que se utiliza periodísticamente puede resultar ambigua al traducirla del inglés al español. Y allí parece estar la raíz de la confusión.