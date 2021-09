Conforme pasan los años, cada vez son más constantes los rumores sobre las gafas de realidad mixta (VR/AR) de Apple. Además, es evidente que los de Cupertino no ocultan su interés en esta tecnología tras dedicar múltiples esfuerzos en las experiencias AR del iPhone e iPad. Ahora, The Information reporta que la compañía ha dado pasos claves en el desarrollo del dispositivo durante el último año, e incluso ofrecen información sobre cómo funcionarán.

De acuerdo al citado medio, Apple ya completó el diseño del chip principal de sus gafas VR/AR. Sin embargo, el SoC no estará a la altura del procesador del iPhone en cuanto a capacidades se refiere. Por ejemplo, no podrá procesar datos para inteligencia artificial y aprendizaje automático por sí solo. En el iPhone, estas tareas dependen del Neural Engine, un componente que no estará integrado en las gafas.

Ahora bien, lo anterior no significa que el dispositivo no ofrecerá funciones complejas. Para solucionar la ausencia del Neural Engine, las gafas se conectarían de manera inalámbrica al iPhone. El terminal, desde luego, será el responsable de procesar las características más avanzadas de las gafas, incluyendo todo aquello relacionado con la inteligencia artificial. Reportes surgidos en años anteriores ya habían anticipado la necesidad de conectar ambos dispositivos, como sucedió en las primeras generaciones del Apple Watch antes de lograr la independencia total.

Concepto del dispositivo de realidad mixta de Apple creado por Antonio De Rosa

Un punto interesante del reporte de The Information es que las gafas no solo podrían conectarse con el iPhone, también con un iPad o Mac. Recordemos que los Mac más recientes ya integran los procesadores diseñados por Apple (M1), así que igualmente están listos para hacerse cargo del procesamiento del dispositivo de realidad mixta.

Por otra parte, una fuente cercana al proyecto aseguró a dicho medio que Apple también concretó el diseño del controlador para la pantalla y el sensor de imagen. A este último lo describen como "inusualmente grande", casi del tamaño de una lente de las gafas. No obstante, hay una razón para justificar sus dimensiones. Este componente, cuya fabricación será responsabilidad de TSMC, se encargará de "capturar datos de imágenes en alta resolución del entorno del usuario". Tan complejo es el sensor de imagen que TSMC ha tenido algunas dificultades en la producción de las unidades de prueba.

¿Cuándo saldrán las gafas de realidad mixta de Apple?

En este momento es complicado establecer cuándo llegarán al mercado. Por un lado, algunos reportes apuntan al 2022 para conocer la primera generación. Sin embargo, también se habla de una versión mejorada para el 2023. De lo que sí puedes estar seguro es que las gafas de realidad mixta de Apple no será nada baratas. El pasado febrero, The Information adelantó que el precio podría elevarse hasta los 3.000 dólares.