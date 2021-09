Posiblemente más de una vez te has preguntado si alguien más que tú y la persona con la que estás conversando puede leer tus mensajes de WhatsApp. Se trata de una interrogante habitual debido a las polémicas en torno a la privacidad y la transparencia en la que la aplicación de mensajería y su compañía matriz, Facebook, se han visto involucradas en los últimos tiempos.

Ahora, debido a un reporte de ProPublica, el tema ha vuelto a salir a la luz, sembrando dudas e incertidumbre. En esta publicación vamos a explicarte por qué, en un panorama "normal", nadie más que los miembros del chat pueden ver los mensajes. Sin embargo, cuando se reporta una conversación de WhatsApp, Facebook puede recibir algunos mensajes para examinarlos.

Para entender bien el tema, en primer lugar, debemos recordar, en términos generales, cómo funciona el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp. Según explica la compañía, se trata del mismo protocolo de cifrado que utiliza Signal. Este se encarga de garantizar que, en caso que los mensajes sean interceptados, no puedan ser leídos y el actor malintencionado se encuentre con caracteres sin sentido.

Esto se debe a que el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, al igual que el de muchas otras aplicaciones, se basa en el uso de claves únicas e individuales. Estas claves son necesarias para descifrar el contenido de los mensajes. Y como se almacenan únicamente en tu teléfono y el de la persona con la que estás conversando, nadie más, ni siquiera la propia Facebook, puede acceder a ellos. Puedes leer los detalles técnicos de la claves de cifrado en este documento oficial.

WhatsApp defiende el cifrado de extremo a extremo

Debido a las polémicas en torno a la privacidad y el uso compartido de datos, WhatsApp ha intentado hacer más visible su característica de cifrado de extremo a extremo. En este sentido, si tocas en el nombre del contacto de cualquiera de tus conversaciones y luego en Cifrado, encontrarás un código QR que te permitirá verificar si las claves públicas del mecanismo de seguridad coinciden.

Ahora bien, si todos los mensajes de WhatsApp están protegidos, ¿de dónde proviene esta última polémica? La respuesta está en la función de "denuncia de contactos", la cual permite reportar una conversación problemática para que se tomen medidas contra el usuario si la compañía detecta que han infringido sus condiciones de servicio.

En este sentido, WhatsApp dice que al momento de reportar una conversación, la compañía recibe "los mensajes más recientes que envió el usuario o grupo denunciado, así como información sobre sus interacciones recientes" con el fin de generar un informe de conducta. WABetaInfo señala que se envían los 5 últimos mensajes.

Entonces… si WhatsApp no tiene las claves de descifrado, ¿cómo puede leer los mensajes? Cuando se reporta una conversación, el sistema reenvía los últimos mensajes a los moderadores de la compañía y, en este caso, se genera una nueva conexión con ellos que incluye nuevas claves de cifrado y descifrado. Es decir, no están accediendo directamente a tus mensajes. Como se puede ver en la captura de pantalla, la compañía dice que no notificará al contacto de esta acción.