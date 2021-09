Tras las perseidas que hemos tenido en agosto, los eventos astronómicos de septiembre pueden sabernos a poco, pero no debemos olvidar que no hay evento pequeño. Además, si bien no dispondremos de una espectacular lluvia de estrellas, sí que podremos disfrutar del desfile de varios planetas del sistema solar que irán pasándose por el cielo, preparados para que los fotografiemos o simplemente nos paremos a verlos.

Además, en el hemisferio norte despediremos el verano y en el sur el invierno. Las temperaturas serán suaves, perfectas para disfrutar de una observación nocturna del cielo. Y, por supuesto, tras esa despedida llegarán el otoño arriba y la primavera abajo, ambos de la mano de un equinoccio que, por supuesto, será otro de los grandes eventos astronómicos de este septiembre de 2021.

14 de septiembre: Mercurio y Neptuno entran en escena

El 14 de septiembre tendrán lugar dos eventos astronómicos. Por un lado, Neptuno se colocará en oposición al Sol. Eso significa que estará en su punto más cercano a la Tierra y que su cara estará totalmente iluminada. Por eso, será el mejor momento para verlo. Eso sí, a pesar de estar en su punto más cercano, sigue siendo un planeta muy lejano, por lo que serán necesarios prismáticos o telescopios. Con ellos, salvo que sean muy potentes, se verá solo como un puntito azul. Aun así, es una experiencia digna de llevar a cabo.

Será mucho más fácil ver Mercurio, que se encontrará en su mayor elongación oriental. Se verá en su punto más alto sobre el horizonte, y esta vez sí a simple vista.

Otros eventos astronómicos protagonizados por planetas

El 16 y el 18 de septiembre la Luna se encontrará en conjunción con Saturno y Júpiter, respectivamente. Esto significa que podremos verlos cerca de nuestro satélite en el cielo. Ambos se verán a simple vista como puntitos brillantes, aunque con telescopio ofrecerán una vista todavía más maravillosa.

Y llega el equinoccio

Finalmente, entre estos eventos astronómicos no podía faltar el equinoccio, que el 22 de septiembre dará el pistoletazo de salida al otoño en el hemisferio norte y a la primavera en el sur. Este cambio de estación será a las 19:11 UTC, por lo que en la península española estaremos despidiendo al verano a las 21:11 y en Ciudad de México a las 14:11.