Si acabas de comprar unos nuevos AirPods, AirPods Pro, AirPods Max o unos auriculares Beats seleccionados o estás pensando en comprarlos en los próximos días, desde Cupertino llegan buenas noticias para ti. A partir de hoy puedes solicitar una prueba gratuita de seis meses Apple Music.

En los últimos tiempos, Apple Music no ha dejado de mejorar. La compañía de Cupertino ha alimentado su servicio de música en streaming con nuevas funciones con el objetivo de hacerle frente a Spotify. Así que de vez en cuando laza promociones como la de hoy para ganar usuarios.

Para solicitar los seis meses de Apple Music gratis debes tener unos flamantes AirPods‌, ‌AirPods Pro‌, ‌AirPods Max‌, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro o Beats Solo Pro. Ten en cuenta que los AirPods de 1ª generación, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless, Beats EP y Beats Flex no están incluidos.

¿Cómo tener Apple Music gratis?

Antes de dar el primer paso debes saber que la oferta es válida únicamente para nuevos suscriptores de Apple Music. Esto quiere decir que si ya has utilizado el servicio no podrás reclamar los seis meses gratis. También ten en cuenta que debes tener tu dispositivo actualizado, es decir, con iOS 15 o posterior.

Una vez repasado lo anterior, simplemente debes emparejar tu nuevo dispositivo con tu iPhone o iPad. Al abrir la aplicación Apple Music la oferta aparecerá inmediatamente y podrás aceptarla o rechazarla. Si la aceptas, ¡genial! Accedes a 75 millones de canciones, Spatial Audio, con Dolby Atmos y demás.

Si has emparejado tus nuevos auriculares y la oferta de Apple Music no ha aparecido, no te preocupes. Apple señala que esta debe aparecer en la pestaña Escuchar. Recuerda que una vez que termina el período de la promoción, el plan se renovará automáticamente con los precios de tu región, a menos que canceles. Tienes 90 días después de sincronizar tu dispositivo por primera vez para aprovechar tus seis meses gratis.

En caso que no tengas unos auriculares compatibles con esta oferta, no te desanimes. Hay otra forma para que puedas acceder a Apple Music gratis. La prueba de tres meses gratis para nuevos suscriptores aún está disponible. Simplemente ingresa en la app y acepta la propuesta de Apple.

Si estás en España, aquí te dejamos los precios de suscripción actuales. El costo para estudiantes es de 4,99 euros al mes y la suscripción individual mensual de 9,99 euros al mes después de la prueba gratuita de tres meses. El plan familiar, por su parte, es de 14,99 euros al mes.