Tal parece que la presente semana está dedicada exclusivamente a hablar de Spider-Man o cualquier otro personaje que guarde relación con el arácnido. Todavía no superamos el shock del primer tráiler de Spider-Man: No Way Home y ya tenemos otra noticia que podría impactar al mundo del cine en el futuro próximo. Según un reporte de Vulture, Sony Pictures está a punto de retrasar de Venom: Habrá Matanza hasta 2022.

La razón, como seguramente intuyes, tiene que ver con la nueva oleada de contagios que está golpeando fuerte a varios países. Y es que cuando se creía que el panorama sanitario mejoraba con la ayuda de la campaña de vacunación, la variante Delta de la COVID-19 puso freno a la humanidad. Evidentemente, el alza de contagios está causando una gran preocupación en el mundo del cine, pues se teme que la situación perjudique la asistencia a las salas durante el último trimestre del año.

Venom: Habrá Matanza, desde luego, sería una de las muchas afectadas. El citado medio señala que Sony está planeando recorrer su fecha de estreno hasta el próximo año, concretamente al 21 de enero. De hecho, el movimiento se haría oficial tras la CinemaCon, un evento en el que ejecutivos de la industria tienen acceso exclusivo a adelantos e información de largometrajes que vienen en camino.

Venom: Habrá Matanza sufriría dos retrasos en menos de un mes

Por supuesto, Sony Pictures no querría exponer su problemática en medio de un evento tan importante. "No querían mostrarles a los expositores que les asusta el comienzo del otoño", dijo la fuente consultada por Vulture. Cabe mencionar que la CinemaCon se celebra del 23 al 26 de agosto, así que el anuncio del retraso de Venom: Habrá Matanza podría llegar a principios de septiembre.

Sin embargo, también es cierto que otro aplazamiento dejará muy mal parada a Sony Pictures. ¿Por qué? Venom: Habrá Matanza se retrasó hace apenas un par de semanas —al 15 de octubre de 2021—. Ciertamente, que en menos de un mes se anuncien dos retrasos, exhibe la deficiente estrategia de la productora. Y ojo, porque si la situación sanitaria no mejora pronto, posiblemente Spider-Man: No Way Home siga el mismo camino para evitar un fracaso en la taquilla.