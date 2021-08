Sony anunció que postergará el estreno de Venom: Habrá Matanza (Venom: Let There Be Carnage), la segunda película sobre el antihéroe, debido a la propagación de la variante delta de la COVID-19. En un principio, la producción había sido anunciada para el 24 de septiembre. Sin embargo, el auge de la variante, con un mayor índice de contagiabilidad, ha hecho que la productora ponga un freno al plan inicial que se tenía con la película protagonizada por Tom Hardy. Si no hay algún otro cambio, el film se estrenará el 15 de octubre de 2021.

Hace pocos días, Sony ofreció un nuevo adelanto sobre Venom: Habrá Matanza. La película parecía ir con viento en popa, tanto por la agenda cinematográfica como por las expectativas de críticos y aficionados. En líneas generales, los adelantos sugieren la posibilidad de que sea mejor que la primera producción, que no cumplió con todo lo esperado y, en cambio, tuvo algunas polémicas como las quejas de Tom Hardy en relación con la edición.

Sin embargo, está claro que el actual escenario sanitario propicia este tipo de reajustes, tanto por el bienestar de la población como por el impacto que la película pueda tener en la taquilla. Las productoras, luego de un año seco en cuanto a lanzamientos, miden muy bien sus pasos al momento de regresar a las salas de cine. Venom: Habrá Matanza no escapa de este escenario.

El escenario de Venom: Habrá Matanza

Aunque la primera película sobre Venom tuvo un impacto positivo en la taquilla, recaudando más de 800 millones de dólares, la crítica no quedó del todo satisfecha. Sin embargo, los últimos avances sobre Venom: Habrá Matanza invitan a pensar que la historia podría ser redimida. Entonces, Sony se encuentra en un escenario en el que debe cuidar a más no poder una de sus principales apuestas para este año, junto con Spider-Man: No Way Home, para procurar terminar 2021 con números en verde.

Es válido intuir que si la primera película fue un éxito de taquilla pese a no tener el aval de los especialistas, la segunda también podría tener un impacto similar si además le acompaña el favor de los críticos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el actual escenario hace casi imposible una recaudación como la conseguida a través de la primera película. No es sólo que el aforo de los cines se ha reducido sino de toda la crisis social que se ha derivado de la pandemia por la COVID-19, con personas perdiendo sus empleos, reduciendo gastos y espacios de entretenimiento, como los cines, cerrados.

La variante Delta de COVID-19 complica aún más el escenario porque su índice de contagiabilidad es más elevado que el de las otras variantes, resultando en que una persona podría llegar a contagiar a cinco o más, en promedio. Por tanto, los distintos Estados toman medidas al respecto y la industria del entretenimiento no escapa a estas limitaciones.

Una historia de postergaciones

El plan inicial era lanzarla el 2 de octubre del año 2020. Esta fecha fue reprograma para el 25 de julio de este año, 2021. Debido al complejo escenario sanitario global, con las vacunas distribuyéndose de forma prograsiva en algunos casos y otros no, Sony decidió volver a reprogramarla hasta el 17 de septiembre. Esta fecha también fue alterada de forma leve, extendiéndola hasta el 24 de septiembre y ahora, quizá de forma definitva, hasta el 15 de octubre.

Venom: Habrá Matanza profundizará mucho más sobre la relación de Eddie Brock y su particular compañero de viaje. La primera película dejó servida la escenara para la aparición de Carnage, quien es interpretado por Woody Harrelson. Por tanto, en esta nueva producción ambos personajes chocarán de forma violenta.

Venom, dentro de los cómics, es uno de los personajes de Marvel con mayor tradición. Desde su vínculo con Spider-Man hasta el desarrollo de su narrativa más allá de Peter Parker. Por eso, también, todo cuanto se hace con este personaje implica distintas consideraciones.