Samsung por fin ha anunciado el esperado Galaxy Watch 4, el primer reloj inteligente de la marca en incluir Wear OS, la nueva plataforma de software desarrollada por Google en colaboración con la compañía surcoreana. El nuevo smartwatch llega con prestaciones que lo hacen una interesante alternativa al Apple Watch Series 6. Los usuarios de iOS, sin embargo, no podrán utilizar este dispositivo.

La compañía ha decidido eliminar el soporte para iOS en los Galaxy Watch 4 y Watch 4 Classic. La página de especificaciones de Samsung únicamente muestra compatibilidad con móviles que poseen una versión Android 6.0 o superior e imposibilita el enlace mediante un iPhone, pese a que los modelos anteriores con Tizen sí pueden sincronizarse a través de un dispositivo Apple. Otro de los requisitos para poder utilizar los nuevos relojes de Samsung es que deben estar conectado a un smartphone con los servicios de Google.

Compatible con Android 6.0 o superior, RAM 1.5 GB superior. La activación del dispositivo solo está disponible después de conectarse a un smartphone que admita Google Mobile Services (GMS). Consulta al fabricante de su dispositivo para averiguar si tu móvil admite Google Mobile Services (GMS).

El Samsung Galaxy Watch 4 necesita ser sincronizado con un móvil con Google Play

Samsung no ha detallado por qué sus nuevos relojes inteligentes no pueden ser conectados a un iPhone. No obstante, las nuevas prestaciones que llegan con Wear OS, el sistema operativo de Google, así como One UI Watch, la capa de personalización de Samsung, podrían tener la culpa.

Una de estas funciones es la posibilidad de sincronizar las apps del móvil con las aplicaciones del wearable. Por ejemplo, si un usuario descarga una app en Google Play y esta tiene una versión disponible para smartwatch, se descargará en el reloj inteligente.

Para los consumidores de un iPhone, hay alternativas muy interesantes a este Galaxy Watch 4. Una de ellas es el Apple Watch Series 6, que incluye prestaciones muy similares al nuevo reloj inteligente de Samsung. La compañía de Cupertino, además, tampoco permite a los usuarios de Android enlazar un Apple Watch, dado a que muchas de las prestaciones de su reloj inteligente solo están disponibles a través de servicios de Apple.