Cada producción relacionada con el universo Star Wars genera múltiples sospechas antes de su lanzamiento. Estamos acostumbrados a apariciones repentinas y, de igual manera, a despedidas dolorosas. También puede presentarse un giro que altere algunas situaciones o que aborde una historia desconocida, incluso incorporando otro género dentro de la franquicia, como es el caso de Star Wars: Visions. Todo esto forma parte del encanto de La Guerra de Las Galaxias, y The Mandalorian no escapa a esa dinámica.

En ese sentido, a través del próximo episodio (25 de agosto) del detrás de cámaras de The Mandalorian, temporada 2, se podrá ver al mismísimo Mark Hamill durante la filmación del emocionante final. Recordemos que el último capítulo de la serie nos voló la cabeza con la aparición de Luke Skywalker. Sin embargo, se trataba de una versión "rejuvenecida" gracias a los gráficos generados por ordenador (CGI). Si el resultado final no cumplió con el estándar de calidad que distingue a Disney, ese ya es otro tema.

Las primeras dos temporadas de The Mandalorian tuvieron un impacto importante dentro de la industria. Hay quien, incluso, la considera un refrescamiento a la narrativa de Star Wars. ¿Qué implica esto? Hay muchas expectativas depositadas en la tercera temporada. Por desgracia, poco o nada sabemos sobre el estreno de los nuevos episodios, ya que este año The Book of Boba Fett será la total protagonista durante el último trimestre.

Luke Skywalker en The Mandalorian

Antes de su aparición en The Mandalorian, Luke Skywalker hizo acto de presencia en la última trilogía de largometrajes. Eso sí, sin ninguna intervención del CGI. Sobre su aparición en The Mandalorian había distintos rumores que lo sugerían, pero no quedaba del todo claro si sería a través de CGI o si, en cambio, ocurriría a través de una interpretación directa del actor.

Después de meses, ahora sabemos que la producción recurrió a una combinación de ambas soluciones. Si bien el personaje que apareció en la serie fue creado mediante ordenador, Mark Hamill también participó en la filmación. Incluso volvió a usar su icónico atuendo negro, aquel que vistió en El retorno del Jedi (Richard Marquand, 1983). Sin duda, será un momento que el actor atesorará por el resto de su vida, sobre todo porque la tercera trilogía de películas no trató a su personaje como realmente se merecía.

La aparición de este tipo de personajes parece responder a la idea de rendir tributo a nombres clave de la trilogía original o de las precuelas. Esto es válido si se tiene en cuenta que la serie de Obi-Wan Kenobi traerá de regreso a Ewan McGregor y Hayden Christensen. Además, no podemos olvidar la ya mencionada serie de Boba Fett protagonizada por Temuera Morrison.