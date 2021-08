Avengers: Endgame puede jactarse de tener algunos de los récords más sorprendentes del mundo del cine. Sin embargo, en camino viene una película que podría amenazar su reinado. Nos referimos, por supuesto, a Spider-Man: No Way Home, que en la presente semana desató una locura total tras liberarse su primer tráiler. De hecho, este avance acaba de destrozar, y con un amplio margen, una de las mayores marcas de Endgame.

En Deadline recogen que Spider-Man: No Way Home superó el récord de Avengers: Endgame respecto a las visualizaciones del primer tráiler durante las primeras 24 horas. Por sí solo, esto ya es un logro tremendo, pero la hazaña se hace más grande cuando vemos la diferencia entre ambos avances. Endgame acumuló 289 millones de visitas en el primer día, mientras que No Way Home presume 355,5 millones de visualizaciones a nivel mundial.

Si las cifras anteriores no te sorprenden, espera a ver la comparativa con el anterior filme del arácnido. El avance de Spider-Man: No Way Home obtuvo más del doble de visualizaciones que el de Spider-Man: Lejos de Casa (135 millones) en el mismo periodo señalado. El citado medio agrega, por otra parte, que No Way Home generó 4,5 millones de menciones en redes sociales, lo cual le permitió superar las 3,32 millones de Avengers: Endgame.

La disparidad es brutal y deja en evidencia la enorme expectación que existe por la tercera entrega protagonizada por Tom Holland. Y es que una buena parte de los rumores que rodean a Spider-Man: No Way Home se confirmaron tras el primer tráiler. Por ejemplo, que Doctor Strange y el Multiverso serán parte fundamental de la narrativa. Además, aparecerán villanos de otros universos como Doctor Octopus (Alfred Molina), Duende Verde (Willem Dafoe) y Electro (Jamie Foxx).

Spider-Man: No Way Home mantiene su fecha

Desde luego, todavía quedan muchas dudas que seguramente se resolverán a partir del 17 de diciembre, fecha en que Marvel contempla estrenar Spider-Man: No Way Home. Eso sí, los dirigidos por Mickey siguen atentos a la situación sanitaria, pues el alza de contagios de COVID-19 podría provocar un nuevo revés en el calendario de varias películas. Sony, por ejemplo, está planeando retrasar Venom: Habrá Matanza hasta 2022.