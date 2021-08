Con mucho esfuerzo, y gracias a una fiel comunidad de usuarios, Reddit se ha ganado un lugar muy importante en la web. Ya pasaron más de 15 años desde que comenzó a funcionar, pero la plataforma mantiene su vigencia y apuesta a seguir creciendo. Por ello no sorprende que los directivos de la compañía sostengan la intención de cotizar en bolsa.

Así lo manifestó Steve Huffman, cofundador y CEO de Reddit, en una entrevista con The New York Times. Igualmente, si bien la firma detrás de la popular web mantiene el deseo de solicitar la oferta pública de venta, no se desespera. Sabe que en algún momento lo hará, pero no se pone plazos.

"Todavía estamos planeando salir a bolsa, pero aún no tenemos un cronograma firme. Todas las buenas empresas deberían cotizar en bolsa cuando puedan", aseveró el directivo. La declaración se conoce justo cuando Reddit acaba de cerrar exitosamente una nueva ronda de financiamiento por 410 millones de dólares, lo que ha elevado su valuación por encima de los $10 mil millones de dólares.

Reddit no abandona su intención de cotizar en bolsa

Si bien el actual valor que puede presumir Reddit no está relacionado a su hipotético desempeño cuando salga a bolsa, sí demuestra la firmeza con la que crece su negocio. De hecho, la compañía registró ingresos publicitarios por más de 100 millones de dólares en el segundo trimestre de este año. Según Huffman, esto ha significado un crecimiento del 192% en comparación con el mismo período de 2020.

Lógicamente, se trata de números sustancialmente más pequeños que los que pueden ostentar los peces gordos del sector, pero Reddit está en su propio juego. A pesar de haber sufrido algunos tiros en los últimos años, en especial por la explosión del discurso de odio en los subreddits, la plataforma parece haber encontrado una interesante estabilidad que también se refleja en lo financiero.

"Hemos crecido a la sombra de Facebook y Google, y hemos luchado por casi todos de los dólares que ganamos", manifestó Huffman. Cuando eventualmente Reddit tenga su oferta pública de venta, será interesante ver cómo reaccionan los principales mercados bursátiles.

Recordemos que, a comienzos de este año, un "simple" subreddit puso en apuros a Wall Street. Esto sucedió cuando dos millones de usuarios de la comunidad se pusieron de acuerdo para inflar el precio de las acciones de GameStop, lo que provocó un sacudón mundial digno de una película.