¿Alguna vez te has preguntado cuánto gana el actor protagonista de tu serie favorita? En los últimos años, las producciones televisivas han aumentado su popularidad de manera exponencial. Principalmente debido al crecimiento de las plataformas de vídeo en streaming. Esto ha generado, por supuesto, que los salarios del sector aumenten considerablemente. Variety compartió un interesante reporte sobre las enormes cifras que ganan actores como Pedro Pascal y Henry Cavill, por mencionar solo algunos.

En el caso de Pedro Pascal, su fama subió como la espuma tras interpretar a Din Djarin en The Mandalorian. A pesar de que la serie se tomará una pausa durante 2021, el actor actualmente se encuentra trabajando en una producción ampliamente esperada. Nos referimos, desde luego, a la serie de The Last of Us de HBO, en la que dará vida a Joel. Según el citado medio, Pedro Pascal está ganando $600.000 dólares por episodio. Es decir, $6 millones de dólares tan solo por su participación en la primera temporada.

Henry Cavill, aunque no alcanza la suma de Pedro Pascal, tampoco tiene motivos para quejarse. Netflix le paga $400.000 dólares por cada episodio de The Witcher. No obstante, aquí es importante aclarar que la mencionada serie está a punto de iniciar su segunda temporada. Por lo tanto, el actor ya acumula unos 8 millones de dólares por dar vida a Geralt de Rivia.

Ahora bien, si los salarios de Pedro Pascal y Henry Cavill te parecen descomunales, espera a conocer los de Bryan Cranston y Chris Pratt. El primer0, mundialmente conocido por su extraordinario papel en Breaking Bad, obtiene $750.000 dólares por cada capítulo de Your Honor. Chris Pratt, por su parte, es el actor mejor pagado de la pantalla chica con $1,4 millones de dólares por episodio de Terminal List. Le sigue Jeff Bridges, con $1 millón de dólares por The Old Man.

Te compartimos una parte del listado a continuación; ten en cuenta que la cifra está en dólares y representa el pago por episodio:

Chris Pratt - $1,4 millones (Terminal List). Jeff Bridges - $1 millón (The Old Man). Bryan Cranston - $750.000 (Your Honor). Sarah Jessica Parker - Entre $650.000 y $750.000 (And Just Like That…). Cynthia Nixon - Entre $650.000 y $750.000 (And Just Like That…). Kristin Davis - Entre $650.000 y $750.000 (And Just Like That…). Kate Winslet - $650.000 (Mare of Easttown). Pedro Pascal - $600.000 (The Last of Us). Alec Baldwin - $575.000 (Dr. Death). Henry Cavill - $400.000 (The Witcher).