Donde dije digo, digo Diego. Al final, OnlyFans ha reculado y no prohibirá el contenido sexual explícito a partir de este 1 de octubre. Ha tenido que echársele encima casi toda la comunidad para que tomen esta decisión y afirmar en Twitter que son "sinónimo de inclusión y continuaremos brindando un hogar a todos los creadores". Las condiciones de los proveedores de pago y los bancos -que fueron los motivos que argumentó OnlyFans para el veto- parece que ya no son un problema. Y esta rapidez por acabar con lo que provocó la decisión de vetar el sexo explícito confirma lo que en realidad ya sabíamos: OnlyFans vive del porno.

El actor porno Dani Robles habló con Hipertextual después de que la plataforma anunciara el veto al contenido sexual explícito. Dijo que esta medida le repercutía negativamente a nivel personal. Además de no poder subir contenido nuevo, tenía que eliminar todo lo que había publicado anteriormente y que se entendiera como pornografía. En su caso, prácticamente todo. Pero, de repente, OnlyFans echó marcha atrás. "No hay nada que mueva más dinero que el sexo. Perderían el 75% de los suscriptores. Era absurdo", opinó.

Dani Robles ya estaba presente en otras plataformas con el mismo funcionamiento de OnlyFans como Justfor.fans y, por el momento, no dejará de subir contenido a pesar de que es en OnlyFans donde tiene la mayor parte de suscriptores. "Subo simultáneamente el mismo material en ambas plataformas, pero no me planteo involucrarme más en Justfor.fans o empezar de cero en una tercera plataforma. Aunque estoy seguro de que los problemas de OnlyFans no han hecho más que empezar", señaló a Hipertextual.

La también creadora de contenido pornográfico Jenni calificó el comportamiento de OnlyFans como ridículo.

"He hablado con otras compañeras, y como ya hemos empezado la 'mudanza' a otra plataforma vamos a seguir adelante, porque eso de que reculen ahora no significa que más adelante vuelvan a decirnos que no van a permitir el contenido sexual. Así que voy a seguir con Fansly, que tiene muy buenas herramientas para crecer". Jenni, creadora de contenido

Los creadores de contenido porno no quieren ser "fallas morales"

Otros muchos creadores de contenido no están contentos con el comportamiento de OnlyFans, a pesar de que haya reculado y no vete el contenido sexual explícito el 1 de octubre. Al principio, la decisión parecía responder a las exigencias de los proveedores de pago Visa y Mastercard. Sin embargo, Tim Stokely, fundador y CEO de OnlyFans, culpó a los bancos.

Sea como fuere, los creadores de contenido están dolidos. Jenni afirmaba que, gracias a usuarios como ella, OnlyFans ha llegado hasta dónde está "y ahora nos echan a patadas como si nada".

No es la única que piensa de esta forma. Dani Robles opinó que "los trabajadores sexuales siempre han sido un gremio muy estigmatizado y muy poco escuchado pese a que mueve muchísimo dinero después del sector deporte y el de la música". Continuó: "Pero no creo que la decisión de la plataforma OnlyFans agrave más la situación, porque nuestro trabajo no depende de OnlyFans, sino de nosotros mismos".

Otros creadores condenaron que por la naturaleza de su trabajo, al final, siempre se les da la espalda. A pesar de que "es un grupo de personas que trabajan en un industria legal, que están pagando impuestos y están siendo discriminados en lo que respecta a la banca, dijo Sinnamon Love, fundador del colectivo BIPOC, para Slate.

En esta misma línea se posicionó el creador Flow Johnson para el mismo medio y señaló que ahora es un buen momento para crear un colectivo que pueda respaldar una legislación "que nos considere personas, en lugar de fallas morales".

La cosa también va de derechos

Las restricciones al contenido sexual no son una excepción. Muchos inversores han rechazado apoyar a empresas y muchas iniciativas que tienen relación con la industria del sexo. Da mala imagen, aunque sabemos que pocas cosas venden más que la pornografía -para lo bueno y para lo malo-. Las exigencias de los trabajadores de este sector son cada vez mayores y argumentan que la Organización Mundial de la Salud apoya una despenalización del trabajo sexual. Por otro lado, Amnistía Internacional afirmó que los derechos de los trabajadores de este sector también son derechos.

Sin embargo, cada vez hay más medidas contra aquellas empresas que fomentan, de un modo u otro, una industria turbia con casos de explotación sexual, sexo sin consentimiento y valores que perpetúan roles de genero impuestos por la sociedad y en los que se cosifica el cuerpo de la mujer; incluso se ve como algo para comercializar.

OnlyFans admite (a su manera) que vive del porno

Patreon no tardó mucho en vetar el contenido sexual. La plataforma con el mismo método de suscriptores que OnlyFans y también una de las más conocidas prohibió en 2017 todo lo que oliera a porno. En ese momento, los creadores de contenido que apostaban por el sexo se sintieron traicionados pero, a diferencia de OnlyFans, Patreon ha mantenido esta postura hasta ahora.

Pero los creadores de contenido de OnlyFans no respiran tranquilos. Si esto ha pasado una vez, puede volver a suceder por motivos empresariales. Y nadie les garantiza que la plataforma vele por ellos. Sin embargo, por ahora, OnlyFans parece tener claro que vive del sexo.

Hasta la semana pasada, no hacía referencia directamente al gran número de suscriptores y creadores que estaban en la plataforma por el contenido pornográfico. No lo negaban, pero tampoco querían meterse en ese terreno. Ahora tampoco lo han hecho explícitamente pero, al volver a permitir el contenido sexual explícito, han dejado claro que son más que conscientes de cuál es el contenido que les ha hecho ganar millones de usuarios; y, con ello, millones de dólares.

La revolución del porno

El modelo de OnlyFans ha impulsado un nuevo negocio dentro de la pornografía. Ya no son productoras que contratan a actores y actrices. Son ellos mismos los que deciden qué suben, cómo y cuándo lo hacen. Además, ha potenciado todavía más el concepto de un 'porno a la carta', en el que los suscriptores pueden pagar un extra para que el actor o actriz les envíe contenido personalizado.

Lo que parece estar claro es que los creadores de contenido sexual no están dispuestos a abandonar este modelo. No están sujetos a una empresa que decide por ellos y, en cierto modo, se ha evitado que los más vulnerables entren en redes de explotación. Pueden ganar dinero con su propio contenido.

Al final, OnlyFans ha dado independencia a los creadores de contenido pornográfico y ha dado la vuelta a la industria tradicional. Hasta los usuarios del porno han apostado por este modelo. Por ello, pocos creadores están dispuestos a renunciar a todo esto. Si no es en OnlyFans, será en otra plataforma. Pero, por ahora, no van a tener que migrar tan rápido como pensaban porque OnlyFans ha demostrado que este negocio es mucho más rentable que dar una buena imagen a los bancos e inversores.