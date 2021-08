Que OnlyFans haya vetado el contenido sexual explícito de su plataforma ha sido una de las noticias más relevantes de la última semana. La decisión de la popular plataforma ha provocado incredulidad y enojo, sensaciones que se reflejaron rápidamente entre el público y los creadores de contenido. Estos últimos consideran que les han soltado la mano de la noche a la mañana. Sin embargo Tim Stokely, fundador y CEO de OnlyFans, ha explicado que, tras esta decisión, están los bancos.

El directivo le aseguró a Financial Times que la responsabilidad de la prohibición del contenido sexual en OnlyFans es pura y exclusiva de las instituciones financieras. Recordemos que, cuando la determinación se hizo pública, la plataforma manifestó que se debía a reclamos realizados por sus "socios bancarios y proveedores de pago".

Sin embargo, este vez Stokely fue más incisivo y aseveró que OnlyFans ha recibido un "trato injusto" por parte de los bancos. Esto, según el directivo, les ha obligado a prohibir todo tipo de material pornográfico. Incluso, acusó al Bank of New York Mellon de "marcar y rechazar" la conexión a cada transferencia bancaria relacionada con el servicio de suscripción.

"Cada mes pagamos más de 300 millones de dólares a más de un millón de creadores de contenido, y necesitamos utilizar el sector bancario para asegurarnos de que estos fondos les lleguen", explicó el fundador de la plataforma. Si las instituciones intermediarias no permiten que las transacciones se lleven a cabo, se dificulta la posibilidad de OnlyFans de pagarles a los creadores, según Stokely.

Los bancos son culpables de que ya no se permita el porno en OnlyFans, según su fundador

Lana Abie / Unsplash

Los dardos de Tim Stokely no estuvieron dirigidos únicamente al Bank of New York Mellon. El fundador de OnlyFans también responsabilizó a otras compañías financieras por la decisión de prohibir el contenido sexual, al negarse a brindar sus servicios argumentando un "riesgo reputacional".

Pero eso no es todo, ya que ha el directivo también ha lanzado dardos a los pesos pesados del sector. "JP Morgan Chase ha sido particularmente agresivo con el cierre de cuentas de trabajadores sexuales, o de cualquier negocio que los apoye", indicó.

Lo cierto es que el panorama no es demasiado alentador para OnlyFans. Si bien la plataforma aclaró que todavía permitirá que se compartan desnudos, el descontento de los creadores de contenido es palpable. Y la reciente presentación de OFTV, la versión gratuita y Safe for Work del servicio, no parece resultar de gran atractivo para la mayoría.

Por otra parte, Tim Stokely también fue consultado sobre cómo se aplicará el veto al contenido sexual explícito desde el próximo 1 de octubre. El CEO de OnlyFans indicó que contratarán a aproximadamente 200 nuevos moderadores, para sumarlos a un equipo ya conformado por casi mil.