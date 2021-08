OnlyFans ha ganado fama mundial por permitir que creadores de material para adultos puedan monetizarlo a través de una suscripción mensual. Si bien está disponible desde 2016, su explosión global se dio especialmente durante el confinamiento por la pandemia. Sin embargo, no todo es porno o erotismo para los creadores de esta plataforma. Algún tiempo atrás se lanzó OFTV, una alternativa SFW (Safe For Work) que llega con aplicaciones para iOS y Android, y sin desnudos.

Según Bloomberg, la aplicación está disponible desde enero pasado, pero OnlyFans no la ha promocionado hasta hace pocos días atrás. El objetivo de la plataforma es ampliar sus horizontes, alejándose de su reputación como proveedora de pornografía, según el informe. Además, se busca atraer a las personas que habitualmente no utilizan esta red social, y posicionarse como una opción más para crear y monetizar contenido en línea.

Que la app de OFTV esté disponible en la App Store y en la Play Store no es un detalle menor. Previamente, la naturaleza del contenido de OnlyFans impedía que estuviese disponible en las tiendas de Apple y Google para sus sistemas operativos móviles.

Si bien no hay desnudez en el contenido disponible en OFTV, sí aparecen muchos de los habituales creadores de material para adultos de OnlyFans. Sin embargo, muestran una faceta diferente. Una de las apuestas más fuertes es la serie original Unlocked, que ofrece entrevistas con personalidades que son parte de la plataforma. Pero el catálogo cuenta con más de 800 vídeos relacionados a los podcasts, la gastronomía y la actividad física.

OnlyFans se abre camino por fuera del erotismo y el porno

Foto por Charles Deluvio en Unsplash

OFTV es una apuesta interesante y que no conlleva un riesgo desmedido para OnlyFans. La compañía no pretende cambiar el enfoque de su negocio, ni alterar su economía. De hecho, el nuevo proyecto SFW no tiene costo, ni tampoco incluye publicidades. Es una estrategia interesante porque no oculta cuál es el corazón de la plataforma, ni trata de reemplazarlo, pero sí intenta mostrar que hay mucho por ofrecer que solo desnudez.

"No hay contenido para adultos en OFTV. Debido a que no se está monetizando y no hay un impacto directo en los ingresos de los creadores, podemos estar en las tiendas de aplicaciones", dijo Tim Stokely, CEO de OnlyFans, y añadió: "OFTV ofrece una manera muy conveniente para que los fanáticos vean contenido de sus creadores favoritos. Las personas que han ingresado para ver un vídeo puede que elijan ver otros. Es una audiencia más amplia y, quizás, ligeramente diferente".