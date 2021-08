El tan rumoreado MacBook Air con pantalla mini-LED llegaría al mercado a mediados de 2022, según Ming-Chi Kuo (vía MacRumors). El analista, cuyas filtraciones sobre futuros de Apple suelen ser confiables, agrega que la nueva generación del portátil adoptará un diseño completamente renovado disponible en varios colores. De hecho, sería muy similar al que supuestamente veremos en el nuevo MacBook Pro. Es decir, con bordes planos para seguir el lenguaje de diseño que debutó con el iPad Pro.

Como ya han adelantado otros reportes, una de las mayores novedades del nuevo MacBook Air sería su pantalla mini-LED. Este panel, en comparación con el actual, dará un salto notable en términos de contraste y brillo. Hoy en día, el mini-LED es la propuesta más cercana al OLED, y Apple ya tiene experiencia con esta tecnología tras incorporarla en el modelo más reciente del iPad Pro de 12,9 pulgadas.

El analista dijo en marzo que Apple prefirió alejarse del OLED en sus ordenadores por los riesgos de burn-in. Si bien este problema se ha atendido oportunamente conforme avanza la tecnología OLED, todavía no se elimina por completo. Otro punto que habría influido en su decisión es que producir paneles mini-LED para ordenadores es más barato.

Kuo no es el único que ha aportado información relevante sobre el nuevo MacBook Air. En el pasado reciente, Bloomberg, a través de Mark Gurman, reveló que el portátil integrará una versión mejorada del procesador M1. El SoC, que aparentemente se llamará M1X, sería más rápido y ofrecería un mayor rendimiento gráfico. No obstante, tendría el mismo número de núcleos de alto rendimiento y de alta eficiencia. Otra opción que no se puede descartar es que el MacBook Air sea de los primeros Mac en subirse al tren del M2.

Otra de las novedades del MacBook Air sería el regreso del cargador magnético MagSafe, el cual despareció con la llegada de los MacBook Pro de 2016. De acuerdo al propio Gurman, el diseño del cargador será muy similar al que conocimos en el pasado, pero la velocidad de carga será beneficiada significativamente. Cabe mencionar que el MagSafe también estará presente en la nueva generación del MacBook Pro, cuya presentación ocurrirá —aparentemente— durante el presente año. Este modelo igualmente traerá de vuelta el puerto HDMI y la ranura para tarjetas SD.