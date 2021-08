Hubo quienes criticaron mucho el último episodio de la primera temporada de Loki (Michael Waldron, desde 2021), la serie de Disney Plus protagonizada por el Dios del Engaño (Tom Hiddleston). Estos espectadores creen que la larga secuencia de “For All Time. Always” (1x08) en la que El Que Permanece (Jonathan Majors) explica sus decisiones respecto a la Sagrada Línea Temporal es un auténtico tostón.

Pero uno barrunta que la consideran así porque no valoran los diálogos interesantes y preferirían ver espectaculares luchas todo el santo rato. Entonces, probablemente les satisfaría más el capítulo con el que acaba Falcon y el Soldado de Invierno (Malcolm Spellman, 2021). Y, de todos modos, podemos suponer que sí les gustaría el doloroso enfrentamiento final entre Loki y Sylvie (Sophia Di Martino), que constituye la escena más emocionalmente intensa de esta ficción televisiva hasta el momento.

Loki y Sylvie, el señor y la señora Laufeyson

Todo el bagaje de los dos protagonistas de la serie estalla aquí. Sufrimos por la alianza que se rompe en mil pedazos, porque este par de personajes y su bonito amor narcisista no llega a buen puerto y, en fin, por si alguno de los dos hiere o incluso mata al otro, cosa que no ocurre. Y, en una entrevista para la revista Vanity Fair, la propia Sophia Di Martino (Into the Badlands) ha explicado que esta tristísima pelea de Loki, “emocional y apasionada”, se inspiró en otra de una película con Brad Pitt (Entrevista con el vampiro) y Angelina Jolie (Beowulf) al frente.

En efecto, como ya habréis imaginado, se trata de Sr. y Sra. Smith (Doug Liman, 2005), sobre un matrimonio de sicarios, John y Jane Smith, que desconoce mutuamente su verdadera ocupación. Y la escena específica es aquella en la que procuran liquidarse el uno al otro y destrozan su propia casa en el intento.

“Me estoy presentando como Angelina [Jolie], obviamente”, dice Sophia Di Martino. “Cuando Brad [Pitt] y Angelina lo hicieron, los golpes fueron en realidad un juego previo para lo que estaba por venir, pero siendo el Universo Cinematográfico de Marvel más perseverante, la pelea de Loki y Sylvie termina, simplemente, con un beso. Sin embargo, siendo esta una historia de Loki, ese beso vino con un lado de traición”; pero a la vez fue “una forma de sacarlo del camino [al personaje de Tom Hiddleston]” para “mantenerlo a salvo”. Y en ese punto amoroso coincide igualmente con Sr. y Sra. Smith.

