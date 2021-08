Instagram está experimentando con la posibilidad de dar like a las historias que desaparecen tras 24 horas. Hasta ahora, recordemos, los seguidores pueden interactuar con una historia mediante una reacción con un emoji, una respuesta personalizada o un GIF. Sin embargo, no pueden dar "me gustas" como en otras partes de la app.

Los 'likes' en las historias de Instagram serán una opción más para que los usuarios reaccionen al contenido que les gusta. El icono, que tendrá forma de corazón, aparecerá en la zona derecha de la pantalla, junto a la barra de texto. La red social, por lo tanto, eliminaría el botón que se utiliza compartir la historia con otros usuarios, que se ubica en el mismo espacio.

Los seguidores podrán pulsar una o múltiples veces en el corazón para enviar una reacción de "me gusta" al usuario, que probablemente reciba la notificación mediante un mensaje directo, como sucede con las reacciones o respuestas. Parece que Instagram está probando esta función en iOS y con un número limitado de personas. Es probable que en las próximas semanas comience a integrarse en la app.

Actually you can put a like multiple times pic.twitter.com/uPEa2gmgnm — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 23, 2021

Los 'likes' en Instagram, recordemos, también están presentes en las publicaciones, así como en las retransmisiones en directo o en los Reels. Recientemente, Instagram añadió una opción que permitía al usuario escoger si quiere o no mostrar el recuento de "me gusta" en sus publicaciones, mientras que los "likes" en los Live no se contabilizan.

Instagram está probando estados y un nuevo sticker de enlaces

Horas antes, el mismo usuario desveló que Instagram planeaba integrar los estados de Threads en la propia aplicación. Con esta opción, los usuarios pueden compartir con sus amigos cercanos qué están haciendo o qué lugares están visitando. la app permitirá establecer estados automáticamente en base a la duración de la batería —para que muestre que el usuario tiene poca batería— o la ubicación.

La red social perteneciente a Facebook, además, eliminará el clásico "swipe up" a los usuarios con cuentas verificadas o más de 10.000 seguidores y lo reemplazará por un sticker de enlaces. Los enlaces, por el momento, serán exclusivos para las dos tipos de cuentas mencionadas. No obstante, Instagram no descarta llevar la función a más usuarios en un futuro.