Con la llegada de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time, escrita y codirigida por Hideaki Anno en Amazon Prime Video, el clásico vuelve estar en discusión. No solo por el enrevesado final de la película, sino también por lo que parece ser el último eslabón en una brillante narración icónica. La serie, convertida en fenómeno de culto, abarca religión, filosofía y preguntas existenciales de una forma profunda. Pero además, también es un símbolo de un tipo de producción destinada a recorrer varios caminos a la vez.

El que es probablemente el anime más querido del género, es también uno de los más complejos. Con una temática adulta, que esboza conceptos profundos en varios tópicos intelectuales a la vez, Evangelion es una pieza única. También es la demostración de que el anime es capaz de elaborar argumentos sobre temas en apariencia alejados de su temática central.

Evangelion tiene un universo intrincado que puede hacerse confuso para quienes comienzan a recorrerlo. Te dejamos una guía para principiantes de cómo deberías ver la historia y disfrutar de ella cabalidad.

'Evangelion', todo un mundo que recorrer

Evangelion tiene una estructura bien pensada que abarca una historia central específica que puede comprenderse como un todo único. Eso, a pesar de los diversos spin-offs que abarcan desde mangas a películas y videojuegos. Pero, a diferencia de otros tantos fenómenos de la cultura pop, el anime puede estructurarse de una forma más o menos comprensible.

Por supuesto, hay que tener en cuenta que el manga creado por Yoshiyuki Sadamoto antes del estreno de la animación. La maniobra tuvo por objetivo atraer a un mayor número de público, pero ha provocado algunas discusiones sobre su interpretación. Para zanjar el asunto, Sadamoto afirmó que el manga es su interpretación personal de Evangelion. El anime sería el del director Hideaki Anno.

No obstante, al momento de analizar el orden, no es del todo confuso. La historia de origen se encuentra en la serie de televisión original y las dos películas estrenadas en 1995 y 1997. En conjunto, todo el material anterior puede analizar con cuidado el planteamiento central de la producción.

Dividido de esta forma, la fase inicial de Evangelion podría organizarse de la siguiente manera:

'Neon Genesis Evangelion', la serie animada de 26 episodios

Ambientada cronológicamente en un futuro distópico que transcurre en el año 2015, narra los eventos fundamentales del anime. La historia comienza quince años después del violento primer contacto con un grupo de seres conocidos como ángeles. En el universo de la serie lleno de referencias bíblicas y mitológicas, la tierra apenas sobrevivió a un cataclismo denominado Segundo Impacto. Durante la colosal tragedia pereció la mitad de la humanidad.

Aterrorizados por la posibilidad de un segundo ataque de los ángeles, la ONU creó la organización NERV. La intención era desarrollar un sistema que permitiera la defensa y el contraataque. El resultado fue una serie de criaturas biomecánicas llamadas Evangelion, usualmente llamados EVA. A partir de entonces, la serie se desarrolla en torno a Gendō Ikari y su hijo Shinji.

Películas derivadas



'Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth'

La película dividida en dos partes es una especie de resumen de los capítulos originales de la serie. Se estrenó en los cines japoneses el 19 de marzo de 1997. La primera parte, Death, es un recorrido conciso sobre los principales hechos del anime original que abarcan los 24 primeros episodios.

Por otro lado, Rebirth es todo un añadido a la serie que además tuvo algunos problemas de producción. Para el lanzamiento de la película solo los primeros 27 minutos (de los casi 40 que componen el metraje) fueron estrenados.

'The End of Evangelion'

La segunda película derivada de la serie original se estrenó el 19 de julio de 1997. De la misma manera que la antecesora, está dividida en dos partes: Air y Magakoro wo y Kimi ni. También hay dos versiones de la producción: tanto como la que se estrenó en el cine como en el vídeo tienen detalles diferentes. La edición en vídeo incluye dos resúmenes llamados Genesis 0:13 y Genesis 0:14.

'Revival of Evangelion'

Estrenada en 1998 únicamente en Japón, se trata de la remasterización de vídeo y sonido de las dos películas. En esta ocasión, ambas están unificadas en una única historia. Se trata de una revisión pormenorizada de los cambios realizados a las producciones centrales. No obstante, no ofrece nada novedoso en su conjunto.

Algunas historias más que contar

Entre el 2007 y 2021, el proyecto Rebuild of Evangelion reinventa la historia de Neon Genesis Evangelion en cuatro partes:

'Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone'

Reedita los seis capítulos iniciales de la saga, con algunos añadidos y escenas computarizadas.

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance

Estrenada el 27 de junio de 2009, contiene un considerable añadido de nuevos personajes, así como también un nuevo conjunto de EVA y ángeles.

'Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo'

Estrenada el 17 de noviembre del 2021, transcurre catorce años después de la Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance. Se trata de una historia por completo nueva, con escasa relación con la serie original.

'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time'

La cuarta película de la saga Rebuild y en apariencia, el capítulo final de la saga.

Libros que deberías leer para completar la experiencia de la saga

Newtype 100% Collection

Se trata de una recopilación acerca de diversos textos relacionados con el fenómeno Evangelion publicados por revista Newtype en el año 1997. Incluye una buena cantidad de arte visual de la serie.

Panfletos de Death & Rebirth y End of Evangelion

Son folletos en forma de libros de edición limitada distribuidos exclusivamente en Japón durante el estreno de las películas.

Der Mond y Die Sterne

Firmados por Yoshiyuki Sadamoto ambos artbook incluyen arte conceptual, diseños de personajes y comentarios de producción sobre la serie.

Groundwork of Evangelion

Es la mayor recopilación de diseños de producción de la serie y las películas. Los tres primeros volúmenes incluyen el anime.