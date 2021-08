Durante su reporte financiero correspondiente al tercer trimestre, Disney anunció que Disney Plus alcanzó los 116 millones de suscriptores en todo el mundo. Así pues, la plataforma reafirma su imparable crecimiento, que en gran medida se debe al constante lanzamiento de producciones exclusivas. El contenido original es clave para triunfar en el vídeo en streaming y los dirigidos por Mickey lo han hecho de forma excepcional.

De hecho, al compañía dice que esta sorprendente cifra se alcanzó gracias a los más recientes éxitos de Marvel y Pixar. Es decir, Loki y Luca, respectivamente. En el mismo periodo del año anterior, Disney Plus tenía 57,5 millones de suscriptores, por lo que prácticamente han duplicado el número en cuestión de un año. Evidentemente, otro motivo de su notable crecimiento está relacionado con la pandemia. El confinamiento hizo crecer a todas las plataformas de vídeo de forma exponencial.

Sumando los usuarios activos de Disney Plus, ESPN+ y Hulu, la división de streaming de Disney superó los 174 millones de suscriptores. ¿Qué sigue para la plataforma? Según analistas consultados por CNBC, Disney Plus puede aspirar a conseguir entre 230 y 260 millones de suscriptores para 2024. El mercado se muestra optimista porque la compañía mantiene su apuesta por el contenido original. Este, además, está basado en algunas de las franquicias más exitosas del entretenimiento.

Disney Plus sigue creciendo, pero no está exento de polémicas

Si bien los extraordinarios números del servicio pueden dejar contentos a los liderados por Bob Chapek, es imposible obviar la polémica situación que enfrenta la compañía actualmente. El pasado 29 de julio, Scarlett Johansson demandó a Disney por estrenar Viuda Negra en Disney Plus. Debido a que una parte de su salario depende del rendimiento de la película en la taquilla, ofrecerla por streaming disminuyó sus opciones de incrementar sus ingresos.

A partir de ese momento, inició una batalla de declaraciones entre los implicados. Disney respondió diciendo que la actriz "ha mejorado significativamente su opción de ganar una compensación" gracias al estreno de Viuda Negra en Disney Plus. "No hay ningún mérito en esta acusación. La demanda es especialmente triste y angustiosa por su insensible desprecio a los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de la COVID-19", agregó la compañía. Desde luego, el comunicado no fue bien recibido por el equipo legal de Johansson ni por el público en general.

Adiós a los estrenos simultáneos, por ahora...

Ante la controversia, Disney aprovechó su reporte financiero para confirmar lo que ya era un secreto a voces: Shang-chi y la leyenda de los diez anillos tendrá un estreno exclusivo en cines. Sin embargo, llegará a Disney Plus 45 días después de su debut en salas, que está previsto para el 3 de septiembre de 2021.