El primer tráiler de Spider-Man: No Way Home rompió internet, de eso no hay ninguna duda. Si bien el avance nos ha dejado con certezas, también es cierto que algunos cuestionamientos que rodean al filme siguen pendiente de respuesta. Evidentemente, no esperábamos que el tráiler lo resolviera todo. Sin embargo, hay una pregunta que ha originado todo tipo de teorías en las últimas horas: ¿cómo demonios resucitará el Doctor Octopus?

La aparición confirmada del Doctor Octopus de Alfred Molina nos ha hecho pensar, quizá equivocadamente, que estamos ante el mismo personaje de Spider-Man 2. Esto, a su vez, deriva en la pregunta que hicimos anteriormente. Aunque hay teorías bastante interesantes sobre cómo el villano podría regresar de la muerte, e incluso algunas que sugieren que nunca murió, la realidad es que nuestras intuiciones podrían estar muy alejadas de lo que realmente sucederá en Spider-Man: No Way Home.

La clave de todo, desde luego, es el Multiverso. En el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange hace mención de este concepto y del poco conocimiento que se tiene sobre el mismo. No hace falta quebrarse la cabeza para saber que la aparición de villanos de otros universos está enteramente ligada a este "fenómeno". Entonces, con la enorme libertad creativa que te brinda el Multiverso, no hay ninguna necesidad de resucitar personajes.

Salvo sorpresa, es muy posible que el Doctor Octopus de Spider-Man: No Way Home sea una variante del villano de 2004. Dicho en otras palabras, una versión diferente que vive en otro universo y que todavía no conoce la muerte. Esta misma idea puede aplicarse con el Duende Verde de Willem Dafoe y el Electro de Jamie Foxx, pues ambos antagonistas murieron en los universos explorados en Spider-Man y The Amazing Spider-Man, respectivamente.

Lo anterior, por supuesto, también abre la puerta a versiones alternativas de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Aunque, siendo sinceros, el hecho de mantenerse con vida en sus respectivos universos les facilita aparecer en otras realidades. Será muy interesante ver cómo Marvel explica un tema que a priori parece complejo. Eso sí, los primeros pasos ya los dieron desde Loki. Spider-Man: No Way Home se estrena el 17 de diciembre de 2021, y será a partir de ese día cuando resolvamos nuestras dudas sobre Doctor Octopus y el resto de personajes.