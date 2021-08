Desde 2020, Activision dio un giro a su estrategia para presentar la entrega anual de Call of Duty. Con Black Ops Cold War tuvimos que esperar hasta la segunda mitad del año para conocer los primeros detalles, y con la nueva entrega está sucediendo lo mismo. No obstante, ni siquiera un gigante como Activision ha logrado prevenir las filtraciones. Y es que en horas recientes han comenzado a circular en internet las primeras imágenes de Call of Duty: Vanguard.

Aunque resulte difícil de creer, Activision es la responsable de dicha filtración. Algunos dataminers tuvieron la curiosidad de inspeccionar los archivos de Black Ops Cold War y Warzone en busca de novedades de la temporada 5, la cual iniciará el 13 de agosto tras un inesperado retraso. Sin embargo, se encontraron con algo todavía más importante: las imágenes que confirman que Call of Duty: Vanguard se ambientará en la Segunda Guerra Mundial.

Salvo que te hayas desconectado de internet en los últimos meses, seguramente estás al tanto de los rumores sobre Call of Duty: Vanguard. De hecho, su nombre y ambientación los conocemos desde hace meses. No obstante, esta es la primera vez que vemos el logo y algunos personajes. Sus nombres son Lucas, Polina y Wade, que aparentemente están basados en soldados reales que participaron en el mencionado conflicto global.

Puedes ver las imágenes en el siguiente enlace o en el tweet inferior. No las hemos compartido directamente porque, como se esperaba, Activision está haciendo reclamos por derechos de autor.

Un reporte de Tom Henderson, una de las fuentes más confiables de la industria, anticipa que Call of Duty: Vanguard será presentado oficialmente el próximo 19 de agosto. Sin embargo, aparentemente no se hará el anuncio a través de Warzone como sucedió en 2020. Recordemos que el battle royale nos permitió ver el primer tráiler de Black Ops Cold War en un evento especial. Con Vanguard regresarían al comunicado clásico y la difusión de un tráiler en redes sociales.

Por otra parte, sabemos que Call of Duty: Vanguard tendrá misiones en el Pacífico y en ciertas zonas de Europa. Además, se espera que la Segunda Guerra Mundial también sea la ambientación adoptada en un nuevo mapa de Warzone. Quizá la próxima semana despejemos algunas de nuestras dudas.