Loki (Kate Herron, 2021) está a un capítulo de terminar y Marvel Studios ya tiene la próxima serie en la recámara. Se trata de ¿Qué pasaría si…? (A.C. Bradley), una miniserie a través de la cual se explorarán diversos escenarios posibles dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Dentro de la producción se verán distintas personajes que ya fueron presentados en la gran pantalla y en las series de Marvel y Disney Plus.

Hablamos, desde luego, de WandaVision (Matt Shakman, 2021), Falcon y el Soldado del Invierno (Kari Skogland, 2021) y la mencionada Loki, además de las decenas de películas presentadas durante los últimos veinte años. ¿Qué pasaría si…? se encuentra dentro de esta gama de producciones pensadas para ser consumidas a través del streaming. A su vez, funcionan para expandir un poco más el Universo Cinematográfico. En este caso, lo hará de una manera no vista con anterioridad.

¿Qué pasaría si…? será el primer trabajo entre Marvel y Disney desarrollado como animación. La adaptación estará inspirada en el cómic What if...?. Las historietas, publicadas por primera vez en 1977, se basan en diversos escenarios que no ocurrieron dentro de la narrativa tradicional de la compañía pero que pudieran haber ocurrido. Luego de su publicación inicial siguieron doce series más.

El nuevo tráiler de '¿Qué pasaría si…'

El adelanto comienza recreando una de las escenas de Iron Man (Jon Favreau, 2008), alterando su final. Tony Stark termina siendo salvado de un ataque por Erik Killmonger. Sí, el villano de Black Panther (Ryan Coogler, 2018). De entrada, el tráiler de ¿Qué pasaría si…? presenta a La Anciana de Doctor Strange (Scott Derrickson, 2016), quien también aparece en distintos roles dentro del avance.

Ese inicio ya sugiere el campo narrativo que abordará la producción, desde las primeras películas de Marvel hasta hechos más recientes y otros probables, como un mundo lleno de zombis. Otro de los escenarios recreados a través de ¿Qué pasaría si…? es: ¿qué habría pasado si en lugar de Los Vengadores aparecían los Guardianes de la Galaxia durante los eventos de Nueva York?

A las posibilidades anteriores, que serán abordadas en la serie, se suman otras. Una de ellas es qué habría pasado durante una relación entre T'Challa y Yondu; otra de las sugeridas es la recreación de distintos universos que no fueron tratados en producciones anteriores. Eso explica la siguiente cita, tomada del adelanto: "Entra al multiverso de infinitas posibilidades". Ese tipo de relaciones son una constante en el tráiler y serán la base de ¿Qué pasaría si...?.

Capitana Carter, El Vigilante y la fecha de estreno

Uno de los personajes más esperados dentro de ¿Qué pasaría si…? es la Capitana Carter. Ella aparece como otra versión de Peggy Carter, la pareja de Capitán América. Dentro de este universo de posibilidades, Capitana Carter emerge llevando el escudo y el traje asociado con Steven Rogers.

Por otro lado, los capítulos serán narrados por The Watcher (El Vigilante). Este personaje tendrá la voz de Jeffrey Wright (Westworld). A juzgar por lo sugerido en el tráiler de ¿Qué pasaría si…?, El Vigilante no puede intervenir en las distintas situaciones que observa. Aparece como una entidad que es consciente de todo pero que no desea tomar parte en los conflictos.

¿Qué pasaría si...? se podrá ver a partir del 11 de agosto en Disney Plus.