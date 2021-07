La obra de Ridley Scott seguirá ampliándose. Al reciente anuncio de su próxima película épica, The Last Duel, se suma su siguiente historia dramática. Será una producción en la que explorará parte de la historia detrás de una de las firmas de moda más importantes de la historia de la humanidad. De entrada, el reparto resulta más que ilusionante y el tráiler de House of Gucci invita a la ilusión.

El director cuenta con el trabajo de Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Jeremy Irons y Al Pacino. A través de ellos se explorarán tres décadas de la familia, adentrándose en temas como el amor, el desarrollo de la firma, distintas traiciones, el deterioro de algunas cuestiones y hasta el asesinato de Maurizio Gucci. Prestigio, auge y decadencia serán tópicos esenciales a través del relato.

La película está inspirada en The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed escrito por Sara Gay Forden. A juzgar por las primeras imágenes del tráiler de House of Gucci, la sensación es que podría ser una de las películas del año.

El tráiler de House of Gucci

El guión de House of Gucci fue desarrollado por Becky Johnston y Roberto Bentivegna. A ellos se suman Giannina Scott, Kevin J. Walsh y Mark Huffam, quienes forman parte del equipo de producción junto con Ridley Scott. Por otro lado, la producción ejecutiva incluye nombres como Megan Ellison, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth, Aidan Elliott y Marco Valerio Pugini.

Por lo visto en el tráiler de House of Gucci, la moda tendrá un papel importante. ¿Cómo no? Se trata de una de las firmas más prestigiosas y tradicionales de la industria, desde su fundación en 1921. Sin embargo, este aspecto sólo será una excusa para explorar otros temas, como las tensiones familiares, la influencia que el poder genera, parte de la cultura y el paisaje italiano, entre otros temas.

De esa forma, Ridley Scott presentará durante este año dos producciones que describen parte de su perfil profesional, siendo el drama y la acción los ejes de sus producciones. The Last Duel y House of Gucci, visto lo visto, podría competir entre sí por un espacio dentro de las próximas premiaciones. Esto se interpreta debido a la tradición del director como la fortaleza que sugieren los adelantos de cada película.

Los actores: Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino

El tráiler de House of Gucci sirvió para ver parte de la química que tendrá el elenco principal. A continuación, la lista con los actores principales y el respectivo personaje que interpretarán dentro de la producción.

Al Pacino interpretará a Aldo Gucci.

Jeremy Irons será Rodolfo Gucci.

Lady Gaga actuará como Patrizia Reggiani.

Adam Driver será Maurizio Gucci.

Jared Leto interpretará a Paolo Gucci.

Salma Hayek será Pina Auriemma.

Camille Cottin actuará como Paola Franchi.

El tráiler de House of Gucci sugiere que Lady Gaga y Jared Leto tendrán mucho espacio dentro del relato. El maquillaje de Leto, en particular, resulta sorprendente. La película, si nada cambia, se estrenará el 24 de noviembre. Contrario a la práctica de algunas productoras, este lanzamiento se producirá solo en cines.