El multifacético director Ridley Scott, reconocido por films como Alien (1979), Blade Runner (1982) y Gladiador (2000) vuelve al ruedo con una producción en la que se involucran dos actores destacados del cine contemporáneo, Matt Damon y Adam Driver. Los tres se integrarán para dar sentido a The Last Duel, una película sobre la que ya se tiene tráiler y fecha de estreno.

Como si parte del elenco anterior no resultara del todo atractivo, en esta producción también participan Ben Affleck y Jodie Comer, quienes también gozan de suficiente prestigio dentro de la industria del cine. Esta película está inspirada en el libro The Last Duel: A True Story of Trial de Combat in Medieval France escrito por Eric Jager. El libro describe la historia de una violación que deberá ser resuelta durante un duelo a muerte.

A juzgar por las primeras imágenes, el suspenso y la acción son los tópicos predominantes a través del relato. The Last Duel, ambientada en la Francia del sigo XIV, es una película sobre la que se habla desde el año 2015. Sin embargo, no comenzó a filmarse sino hasta el año pasado, 2020. Hubo distintos cambios a los que se sumó la aparición de la pandemia por COVID-19. Se grabó desde el 14 de febrero hasta 14 de octubre.

El tráiler de The Last Duel

En un principio, The Last Duel sería dirigida por Francis Lawrence. Eso quedó sólo en los planes. También sería protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, un dúo histórico desde que juntos desarrollaran Good Will Hunting en 1997. Lo anterior, de forma parcial, también quedó en planes. Ben Affleck, quien desarrolló el guión junto con Matt Damon y Nicole Holofcener, prefirió ocupar un papel secundario, interpretando a Conde Pierre d’Alençon. Su rol pasó a ser ocupado por Adam Driver mientras que la dirección fue asumida por Ridley Scott.

The Last Duel cuenta la historia real sobre un combate a muerte que se produjo entre Jean de Carrouges (Matt Damon) y Jacques Le Gris (Adam Driver). Ellos se enfrentaron debido a que Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) denunció haber sido violada por Jacques Le Gris, el mejor amigo de su esposo, Jean de Carrouges. La tensión alcanza tal nivel que el Rey Carlos VI debe intervenir para autorizar el duelo.

De acuerdo con lo que se puede interpretar por el tráiler, la película abordará las distintas escalas de un conflicto de esa magnitud. Desde las personales, con Marguerite de Carrouges como eje, hasta las implicaciones contextuales de ese tipo de acusaciones, con los prejuicios y juicios de valor por parte de personas ajenas a la problemática.

The Last Duel es producida por 20th Century Studios y llegará a los cines el 15 de octubre de 2021.