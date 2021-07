Seguimos con los todo lo que esperamos de las plataformas para agosto de 2021. En este caso, el turno es para los estrenos de Amazon Prime Video, que no quieren dejar que agosto –el mes del verano por excelencia– se quede sin sus títulos de referencia.

En la lista para agosto una buena cantidad de películas y series. El Faro, protagonizada por Robert Pattinson en uno de sus papeles más complejos, lidera los estrenos de Amazon Prime Video. Cementerio de animales y Boss Level cierran un mes más que completo. En la parte de las series, vuelve Modern Love con su segunda temporada basada en la columna del The New York Times. En esta ocasión tendremos a Kit Harington, Tobias Menzies, Anna Paquin o Lucy Boynton con su propia versión del amor. Para los estrenos del mes, Prime video quiere probar suerte con Nine Perfect Strangers, ficción protagonizada por Nicole Kidman y de los creadores de Big Little Lies.

Y mientras esperamos que ver todas las oportunidades que nos ofrecen los estrenos de Amazon Prime Video tras la adquisición, por todo lo alto, de MGM, te contamos todo lo que puedes ver a lo largo de agosto. Recuerda que si no estás suscrito a la plataforma, quizá sea el complemento ideal para esas largas horas de piscina.

Todos los estrenos de Amazon Prime Video en agosto de 2021

Películas

Hasta el horizonte, estreno 1 de agosto.

Boss Level, estreno el 4 de agosto.

Head Above Water, estreno 6 de agosto.

El faro, estreno el 8 de agosto.

Cementerio de animales, estreno el 9 de agosto.

El parque mágico, estreno el 9 de agosto.

Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone, estreno el 13 de agosto.

Evangelion: You Can (Not) Advance, estreno el 13 de agosto.

Evangelion: You Can (Not) Redo, estreno el 13 de agosto. (13/8)

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time, estreno el 13 de agosto.

La casa del caracol, estreno el 20 de agosto.

Cats, estreno 22 de agosto.

Las aventuras del doctor Dolittle, estreno el 22 de agosto.

Pete, The Cat: A Very Groovy Christmas, estreno el 27 de agosto.

UglyDolls: Extraordinariamente feos, estreno el 29 de agosto.

Series

Preacher, temporada 4. Estreno el 5 de agosto.

Cruel Summer. Estreno el 6 de agosto.

Modern Love, temporada 2. Estreno el 13 de agosto.

Nine Perfect Strangers. Estreno el 20 de agosto.

Fernando, temporada 2. Estreno el 27 de agosto.

Entra en escena. Estreno el 28 de agosto.

