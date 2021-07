Durante los últimos años, los videojuegos y consolas clásicas —o prototipos— han elevando su valor exponencialmente. ¿La razón? Cada vez son más escasos y muchas personas están aprovechando la edad adulta para comprar lo que no fue posible durante su infancia o adolescencia. No obstante, existe otro nivel de adquisiciones que solo están al alcance de muy pocos bolsillos. Una reciente subasta de videojuegos está atrayendo las miradas tras romper récords con The Legend of Zelda.

Nos referimos, por supuesto, a la primera entrega de la popular franquicia de Nintendo, aquella que vio la luz en la NES en 1986. El propietario, sabiendo que tenía un auténtico tesoro en sus manos, decidió subastarla a través de Heritage Auctions, una reconocida casa de subastas estadounidense. El producto era todavía más valioso porque se trata de una copia completamente cerrada de The Legend of Zelda; su empaque se encuentra en perfectas condiciones.





El ganador de la subasta, que evidentemente no se dio a conocer, pagó $870.000 dólares (732.460 euros o 17,294,860 pesos mexicanos). Sí, leíste bien, casi un millón de dólares por una copia sin abrir de The Legend of Zelda. De hecho, estamos ante el videojuego más caro de toda la historia. El récord anterior pertenecía a un cartucho nuevo de Super Mario Bros que alcanzó los $660.000 dólares apenas el pasado abril.

Cabe mencionar que ambos artículos recibieron la calificación de WataGames, una organización que se dedica a calificar videojuegos clásicos en función de sus condiciones físicas. La copia de *The Legend of Zelda recibió 9.0, mientras que la de *Super Mario Bros* presumió un impresionante 9.6. Desde luego, existe una explicación de por qué un cartucho con menor calificación se vendió más caro.

Más allá de la excelente condición del cartucho de The Legend of Zelda, el valor igualmente se elevó porque es la única copia de un lote de producción inicial que ha podido subastar Heritage Auctions. La firma sabe muy bien que, de repetirse esta oportunidad, seguramente tendrán que pasar varios años. No dudan en describirla como un "grial" y "apoteosis de la rareza".

"Ninguna de las copias que hemos ofrecido anteriormente de este título podría siquiera intentar igualar a esta porque es una variante increíblemente rara que pertenece a una producción inicial. Esta es la única copia de una de las primeras series de producción que hemos tenido la oportunidad de ofrecer y, posiblemente, que tendremos la oportunidad de ofrecer durante muchos años."