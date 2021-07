Si no surgen más imprevistos, la cuarta temporada de Stranger Things verá la luz durante el actual semestre. El rodaje se reanudó después de los estragos causados por la pandemia, sin embargo, Netflix todavía no revela la fecha de estreno. Curiosamente, aunque aún es demasiado pronto para pensarlo, el fandom de la serie ya se pregunta si habrá una quinta temporada. Ante la duda, uno de los principales actores habló al respecto.

Hablamos de David Harbour, quien interpreta al carismático Jim Hopper en Stranger Things. A menos que vivas en una cueva, sabrás que que el actor tiene los reflectores encima últimamente. Pero no por su participación en la serie de Netflix, sino por su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sí, Harbour da vida a Red Guardian en Viuda Negra, película que ya puedes disfrutar en los cines o a través de Disney Plus.

En una entrevista con ET Canadá, Harbour habló más de la cuenta sobre una hipotética quinta temporada de Stranger Things. Es evidente que no tenía permitido pronunciarse sobre el tema, pero ya era demasiado tarde cuando intentó matizar sus palabras. "Se supone que no debería decir que habrá una quinta temporada, y que tampoco debería saber nada sobre ella", dijo. No obstante, fue la segunda parte de su declaración lo que despejó cualquier duda:

"Si estuvieras en el set con alguien haciendo una serie que posiblemente pueda tener una quinta temporada, estoy seguro de que esas personas, si fueras cercano a ellos como lo soy yo con los hermanos Duffer, probablemente sabría cosas que podrían seguir adelante hacia una próxima temporada".

Para nadie es un secreto que David Harbour es una de las personas más cercanas a Matt y Ross Duffer, showrunners de Stranger Things. Por tanto, seguramente tiene información clave que no está al alcance de otros miembros del reparto. Ahora bien, nadie debería sorprenderse si finalmente vemos una quinta temporada de Stranger Things. Después de todo, estamos hablando de la gallina de los huevos de oro de Netflix.

Eso sí, será mejor que nos tomemos sus palabras con calma. La realidad es que ni siquiera sabemos con exactitud lo que pasará en la cuarta temporada de Stranger Things. De acuerdo a Gaten Matarazzo (Dustin), veremos una historia más terrorífica y, sobre todo, adulta. ¿La razón? Los protagonistas han crecido y sus personajes también.

El reparto de Stranger Things, temporada 4, está conformado por Millie Bobby Brown (Eleven), Winona Ryder (Joyce Byers), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), David Harbour (Hopper), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Cara Buono (Karen Wheeler). Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Joe Chrest (Ted Wheeler), Priah Ferguson (Erica Sinclair) y Maya Hawke (Robin).