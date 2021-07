Spotify y GIPHY pretenden potenciar la integración entre el mundo de la música y los GIF. Así se desprende del más reciente anuncio del servicio de música en streaming, que ahora se integra con la popular plataforma de imágenes en movimiento. Queda claro que no estamos frente a nada precisamente revolucionario, pero que sí favorece el acceso desde un portal al otro.

"No importa cómo lo pronuncies, los GIF son la metáfora visual definitiva. Y ahora, gracias a la asociación entre Spotify y GIPHY, la música puede ser parte de la ecuación", publicaron en el comunicado oficial. ¿En qué consiste la tan promocionada integración? En incluir un botón para acceder más fácilmente a la música de determinados artistas desde sus perfiles en GIPHY.

A partir de ahora, al ingresar a los perfiles verificados de artistas en GIPHY veremos que cada GIF incluye un mensaje con un enlace a su página de Spotify. De esta manera, entonces, es más sencillo acceder a la música en el amplio catálogo de la plataforma de streaming.

Spotify y GIPHY, una alianza impensada

De momento, esta nueva opción de integración entre ambos servicios aparece en las cuentas de Nicky Minaj, Post Malone, Doja Cat, The Weeknd, Conan Gray y The Kid LAROI. Según Spotify, más artistas ofrecerán esta posibilidad en su perfil próximamente. Lo que todavía no queda claro es si continuará disponible únicamente para cuentas verificadas en GIPHY, o si se abrirá a otros usuarios.

Si se da esta última opción, tal vez se vea lo más atractivo de esta alianza entre ambas plataformas. Esto se fundamenta en que artistas menos conocidos podrían subir sus propios GIF para promocionar sus álbumes, sencillos o canciones. En el caso de los cantantes de fama mundial, pueden aprovechar GIPHY para compartir animaciones de sus nuevos videoclips y enlazarlos a su perfil de Spotify.

Por el momento se desconoce si la alianza entre ambas plataformas puede brindar más opciones. Recordemos que el servicio de música añadió la opción de ver vídeos y visualizaciones al reproducir canciones. Entonces, ¿habrá lugar en el futuro para los GIF dentro de la app de Spotify?