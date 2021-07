A pocos días del estreno de Space Jam: A New Legacy (Malcolm D. Lee), un nuevo adelanto cuenta parte de las aventuras y retos que tendrán LeBron James y Bugs Bunny. Los protagonistas de esta película deberán trabajar en conjunto para que la estrella de la NBA pueda salvar a su hijo, raptado por un sistema de inteligencia artificial personificado.

Este personaje es interpretado por Don Cheadle, otra de las figuras clave dentro del elenco de la película, así como Zendaya, quien da voz a Lola Bunny. Space Jam: A New Legacy es una producción inspirada en Space Jam: el juego del siglo (Joe Pytka, 1996). Esa película fue protagonizada por Michael Jordan y, en su momento, alcanzó relevancia por compaginar mundos que parecían ajenos: el deporte de alto rendimiento con los dibujos animados.

En Space Jam: A New Legacy, LeBron James y Bugs Bunny no estarán solos. Al conejo más famoso de la televisión lo acompañarán personajes como el Pato Lucas, Piolín y Tazmania, entre otros más. En cambio, James verá cómo algunos de sus compañeros en la NBA y rivales volverán a enfrentarlo. Se trata de Damian Lillard, Anthony Davis, Klay Thompson y Chris Paul, a quienes se suma la estrella de la WNBA Diana Taurasi.

'Space Jam: A New Legacy': LeBron James en Ciudad Gótica

Space Jam: A New Legacy integrará varias de las firmas de entretenimiento que pertenecen a WarnerMedia. Por eso se ha visto en los tráilers que personajes de distintas franquicias aparecen durante la película; también es probable que los protagonistas pasen por universos como The Matrix, Mad Max, entre otros, además de DC.



La novedad, en relación con el adelanto, es que tanto LeBron James como Bugs Bunny también interpretarán a otros personajes. LeBron James se vestirá de Robin mientras que Bugs Bunny hará de Batman. Este adelanto fue publicado por DC, empresa creadora de ambos personajes. Los protagonistas llegan al planeta DC en una nave espacial para, ya con sus trajes, adentrarse en Ciudad Gótica.

Durante Space Jam: A New Legacy, se espera que personajes como King Kong, el Gigante de Hierro, Gandalf y Superman también hagan una aparición. Esta es una de las principales diferencias entre ambas películas, ya que en Space Jam: el juego del siglo no contó con otros personajes fuera de los Looney Tunes. Space Jam: A New Legacy se estrenará el 16 de julio de 2021 en cines y a través de la plataforma HBO Max.