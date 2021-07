Realme ha confirmado la existencia de Flash, el primer smartphone Android con carga magnética inalámbrica en el mundo. La información sobre el dispositivo se filtró ayer, pero la compañía la oficializó en las últimas horas con un teaser en redes sociales.

El móvil llegará acompañado por un cargador que tendría ciertas similitudes con el MagSafe para el iPhone 12, aunque el abordaje de la marca china diferiría bastante al de Apple.

Si bien la existencia del Realme Flash con carga magnética inalámbrica se confirmó a través de las redes sociales de su fabricante, la marca todavía no ha publicado imágenes o especificaciones oficiales. Por suerte, GSM Arena sí ha tenido acceso anticipadamente a la información de este nuevo teléfono.

Lógicamente, el mayor interés está puesto sobre el cargador inalámbrico. Según los datos filtrados, se llama MagDart y su tecnología se parecería a la del MagSafe. Sin embargo, el dispositivo magnético de Realme tendría un espesor bastante mayor al de Apple. Pero la diferencia entre ambos no radicaría solamente en la parte estética.

El accesorio para dotar al Realme Flash con carga magnética inalámbrica contaría con un puerto USB tipo C y presentaría un ventilador para disipar el calor. Esto se debe a que ofrecería más de 15W para alimentar la batería del móvil; de hecho, sería el cargador magnético más veloz del mundo cuando se lance.

¡Conoce #realmeFlash!



Atento por que el título es largo: El primer teléfono Android con carga magnética inalámbrica del mundo.



Likeaso magnético para unirte a la carga del futuro. pic.twitter.com/yHAUrRa7u3 — realme España (@realmeespana) July 27, 2021

El Realme Flash lleva la carga magnética inalámbrica al mundo Android

Todavía no hay una fecha específica para el lanzamiento del Realme Flash con carga magnética inalámbrica, aunque se rumorea que sería la próxima semana. Si no les convence el diseño o el tamaño del nuevo cargador, no se preocupen. Según GSM Arena, también se habría visto una versión más pequeña, tipo disco, que llegaría con cable integrado y ofrecería una potencia de hasta 15W.

En cuanto a las especificaciones del Realme Flash en sí, el móvil Android incorporaría una pantalla curva (el tamaño aún no se habría especificado) y procesador Qualcomm Snapdragon 888. Tendría 12 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, y una configuración de triple cámara en la parte trasera. Con el correr de las jornadas habría más novedades, tanto del móvil en sí como de MagDart, su sistema de carga magnética inalámbrica.