Sin dudas, la Raspberry Pi es una de las máximas referencias en el mundo de los single-board computer (SBC). Los ordenadores de placa única se han popularizado gracias a proyectos de este tipo, que pregonan el acceso a la informática con componentes de bajo costo. De hecho, la posibilidad de contar con un PC completamente funcional que cabe en la palma de la mano lleva a que ciertas barreras se rompan con cada vez mayor facilidad. Y allí entra el nuevo PICO-TGU4, de AAEON.

Se trata de un SBC casi tan pequeño como un Raspberry Pi, pero capaz de ofrecer una potencia bestial. Esto se debe a que llega equipado con los chips Intel Core de 11° generación (Tiger Lake). Lógicamente, esa diferencia en el rendimiento no es gratuita.

Según la tienda online de AAEON, el PICO-TGU4 con procesador i3 cuesta 615 dólares, mientras que la variante con un i5 llega a US$ 949. La compañía también promociona una versión i7, aunque la misma no aparece a la venta por el momento. Como contracara, el precio del nuevo Raspberry Pi 4 B en Estados Unidos comienza en unos módicos 35 dólares para la versión de 2 GB de RAM. En tanto, la variante de 8 GB se encuentra en unos tampoco inaccesibles US$ 75.

AAEON PICO-TGU4, un SBC al estilo Raspberry Pi que presume gran potencia

Otras especificaciones destacadas de este nuevo ordenador de placa única son la memoria RAM LPDDR4x de hasta 32 GB y el soporte para almacenamiento a través de la interfaz SATA III. También incorpora puertos para conectividad ethernet, USB 2.0 y 3.2, y HDMI.

Pero esto no es todo, ya que este miniPC al estilo Raspberry Pi también presume dos ranuras de expansión. Una es la M.2 2280 que admite "aceleradores de inteligencia artificial de última generación". La otra es la Mini PCIe, para sumar almacenamiento extra, Bluetooth o WiFi.

Sin dudas, estamos hablando de una SBC espectacular. Está más que claro que el AAEON PICO-TGU4 apunta a un uso que no se asemeja en absoluto al del Raspberry Pi. Pero si estás buscando una solución informática ultracompacta, puede que la encuentres aquí, siempre y cuando estés dispuesto a gastar entre 600 y casi 1.000 dólares por el hardware. Por otra parte, sus creadores recomiendan acompañarlo con un cooler y un disipador de calor, que lógicamente se venden por separado.