La segunda temporada de The Witcher se estrenará el próximo 11 de diciembre, sin embargo, meses antes será posible disfrutar de una producción que servirá como precuela de la serie principal. Su nombre es The Witcher: La pesadilla del lobo (The Witcher: Nightmare of the Wolf), una película animada que llegará de manera exclusiva a Netflix el próximo 23 de agosto. De hecho, la plataforma de vídeo en streaming nos ha compartido el primer y prometedor tráiler.

Como te lo adelantamos previamente, The Witcher: La pesadilla del lobo no tendrá como protagonista a Geralt de Rivia, sino a Vesemir, mentor y amigo del famoso brujo. La introducción de Vesemir al universo de adaptaciones será clave, pues se espera que el personaje aparezca también durante la segunda temporada de la serie. Kim Bodnia será el actor responsable de darle vida.

Además de introducir a Vesemir con una historia de origen, The Witcher: La pesadilla del lobo nos permitirá conocer otros peligros que amenazan al Continente desde tiempos pasados. Vesemir se valdrá por sí mismo aceptando contratos para cazar monstruos a cambio de monedas, que suele ser la actividad principal de los brujos. Sin embargo, su aventura da un giro cuando una criatura de mayor peligro horroriza al reino. Puedes ver el tráiler a continuación:

Afortunadamente, Vesemir está más que preparado para afrontar tal reto. Seguramente habrá más sorpresas durante el filme, pues Netflix mantiene una estrategia de hermetismo con esta producción. De lo que sí puedes estar seguro es que, si deseas comprender todo lo que sucede en The Witcher de Netflix, será mejor que no te pierdas The Witcher: La pesadilla del lobo por nada del mundo. Recuerda que se estrena el 23 de agosto.

The Witcher: La pesadilla del lobo fue dirigida por Han Kwang II (The Boondocks). El guion adaptado, por su parte, estuvo a cargo de Beau de Mayo. Este último no es ajeno al universo creado por Andrzej Sapkowski, pues también hizo el guion del tercer episodio de The Witcher. Para finalizar, debes saber que animación fue responsabilidad de Studio MIR, un equipo reconocido por su excelente trabajo en La leyenda de Korra.