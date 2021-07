Los Emmy han regresado a la palestra de la información del entretenimiento esta semana al dar a conocer sus nominaciones. Unas preselecciones que, como viene siendo habitual, son sobre todo abundantes. La gran cantidad de subcategorías y premios técnicos que otorgan los galardones ofrecidos por la Academia d Televisión Arte y Ciencias de Estados Unidos hace que perderse entre las series con mayor número de candidaturas sea fácil, y que no siempre los títulos con más menciones sean a los más importantes. Un problema de apreciación que este año se ha extendido a todas las plataformas OTT hasta firmar casi un nuevo capítulos de las llamadas streaming wars.

HBO ha sumado este año más nominaciones que Netflix en una edición que por causas evidentes de la pandemia iban a estar protagonizada por las plataformas. Ambos estudios llevaban años pugnando por ver quién era la marca con más títulos nominados, y este curso se lo ha llevado HBO, eso sí, gracias a un cambio en las reglas de contabilización. Este año la academia ha contabilizado a el canal y la plataforma de HBO juntos y no por separado.

HBO (el canal) y HBO Max (su plataforma) que ahora están bajo la batuta de Casey Bloys, el mismo director de contenidos, consiguieron 130 nominaciones entre ambas, frente a las 129 que recibió Netflix.

¿Son los premios una buena forma de medir qué plataforma ofrece mejores series?

Con un año como este marcado por muchas series de televisión que se vieron sacudidas en sus rodajes por la COVID (Succession, por ejemplo), y el fin de la gran ganadora del año pasado, Schitt’s Creek, esta edición de los Emmy se ve como una buena vara de medir para tomar el pulso al mercado de las plataformas bajo demanda.

The Crown y The Mandalorian empataron como las series más nominadas con 24 cada una. WandaVision, por su parte, supuso la llegada de Marvel en la tele a los grandes premios y se situó justo detrás de estas dos con 23 nominaciones, seguida de El cuento de la criada (21), Saturday Night Live (21), Ted Lasso (20), Lovecraft Country (18) -curioso junto después de saber que no tendría segunda temporada-, Gambito de dama (18) y Mare of Eastown (16).

Disney es en realidad el estudio más premiado, y Netflix la plataforma de streaming

Si las nominaciones se contabilizaran de la misma manera que en el pasado -separando HBO y HBO Max- Netflix habría superado fácilmente a HBO. Sin embargo, esta situación ha sido aprovechada por todos los conglomerados para decir que habían tenido las series con más citas en los premios.

En un comunicado de prensa el martes, WarnerMedia celebró su “liderazgo” en los Emmys con 130 nominaciones, señalando que era la 19ª vez en la historia que la “marca HBO” había “recibido la mayor cantidad de nominaciones de cualquier red/plataforma en un solo año”.

El cambio se produce después de un año en el que casi todos los conglomerados de medios de comunicación se reestructuraron para dar prioridad a los contenidos en streaming auspiciados por la pandemia y los cambios de consumo que ha impulsado.

Si atendemos a la nueva formulación, HBO efectivamente lidera con 130 nominaciones, superando las 129 de Netflix. Disney Plus fue la tercera plataforma más nominada con 71 y si desglosamos HBO de HBO Max, HBO habría quedado en segundo lugar con 94 nominaciones.

Sin embargo, cuando esa cifra se desglosa por grupo, Disney (que es propietaria de Disney Plus y Hulu, así como de ABC y Freeform) queda en primer lugar con 136 nominaciones.

HBO no es no obstante la única marca que se ha visto relativamente beneficiada por los cambios en la agrupación de nominaciones. La Academia de la Televisión también agrupó a NBC (46 nominaciones), Peacock (2) y Bravo (2) bajo NBCUniversal Media, que obtuvo el martes un total de 56 nominaciones. ViacomCBS, que el mes pasado se reestructuró en torno a Paramount+ tiene un total de 54 nominaciones, con CBS ganando 26 y Paramount+ con seis.

Estos tira y afloja por los números que pueden parecen pequeñas tonterías son en realidad importantes para las distintas compañías. Especialmente para las que llegan del mercado tradicional. Cabe recordar que Netflix y HBO han mantenido cierto pique en los últimos años después de que la plataforma de streaming irrumpiera en 2018 rompiendo 18 años de liderazgo en las nominaciones de HBO.

Desde entonces, en 2019, HBO obtuvo 137 nominaciones frente a las 118 de Netflix, mientras que en 2018 Netflix obtuvo 112 frente a las 108 de HBO. El año pasado, Netflix volvió a ganar esta particular pugna con 160 nominaciones, récord histórico.

Mientras HBO y Netflix se pelean, Apple y Disney lo celebran

Pero todo esto también quita un poco de protagonismo al hecho de que plataformas streaming más jóvenes como Disney Plus y Apple TV+ consiguieran importantes nominaciones.

La Casa del Ratón logró 71, ayudada por las 24 de The Mandalorian y las 23 de la nueva serie dramática WandaVision, lo que supuso un gran salto con respecto a las 19 nominaciones del año pasado.

Apple

Del mismo modo, la compañía con sede en Cupertino se hizo con 35 nominaciones, ayudada principalmente por la comedia Ted Lasso, favorita absoluta en su categoría este año. La comedia de Jason Sudekis anotando la mayor cantidad de nominaciones para una comedia en su primera temporada (acaba de estrenar la segunda). Esto supone un gran salto respecto a las 18 nominaciones que obtuvo el año pasado, en gran parte por The Morning Show.

Hulu obtuvo por su parte 25 nominaciones, casi todas por El Cuento de la Criada, disponible de forma internacional en HBO, y Amazon Prime Video consiguió 18 nominaciones, ayudada por siete de The Underground Railroad y The Boys, que afianza con WandaVision que las series de género van entrenado poco a poco en los premios.