Tal y como estaba planeado, hoy la La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión reveló la lista de nominados a los premios Emmy 2021. El año anterior fue uno de los más exitosos para las plataformas de vídeo en streaming debido al confinamiento provocado por la pandemia. Así pues, la cantidad de contenidos que estuvieron disponibles fue abrumadora. Además, muchos de ellos fueron producciones de gran calidad que ahora aspiran a convertirse en ganadores de la mencionada gala.

La ceremonia de los Emmy 2021 tendrá lugar el domingo 19 de septiembre y, evidentemente, se podrá disfrutar en directo. Entre las series que obtuvieron más nominaciones se encuentran The Crown, la producción de Netflix que ya conoce estas instancias desde hace años. The Mandalorian, por su parte, vuelve a ser protagonista de las nominaciones tras una sobresaliente segunda temporada. No podemos dejar de lado a las series del Universo Cinematográfico de Marvel; su debut ocurrió apenas este año con WandaVision y ya aparecen en la lista de nominados. Elizabeth Olsen obtuvo su primera nominación a un Emmy, que no es un tema menor.

Nominados a los Emmy 2021

Mejor serie de comedia

Ted Lasso

Flight Attendant

Black-ish

Kominsky Method

Pen15

Hacks

Emily in Paris

Cobra Kai

Mejor actriz principal en serie de comedia

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Jean Smart (Hacks)

Aidy Bryant (Shrill)

Allison Janney (Mom)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Mejor actor principal en serie de comedia

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Anthony Anderson (Black-ish)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Kenan Thompson (Kenan)

William D Hacy (Shameless)

Mejor serie limitada

Gambito de dama

Mare of Easttown

The Underground Railroad

WandaVision

I May Destroy You

Mejor actriz principal en serie limitada o película

Anya Taylor-Joy (Gambito de dama)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Kate Winslet (Mare of Easttown)

Michaela Coel (I May Destroy You)

Cynthia Ervio (Genius: Aretha)

Mejor actor principal en serie limitada o película

Leslie Odom Jr (Hamilton)

Hugh Grant (The Undoing Lin)

Manuel Miranda (Hamilton)

Paul Bettany (WandaVision)

Ewan McGregor (Halston)

Mejor serie dramática

Bridgerton

The Crown

The Mandalorian

Pose

The Handmaid’s Tale

This Is Us

Lovecraft Country

The Boys

Mejor actriz principal en serie dramática

Emma Corrin (The Crown)

Olivia Colman (The Crown)

Elizabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Uzo Aduba (In Treatment)

MJ Rodriguez (Pose)

Mejor actor principal en serie dramática

Josh O’Connor (The Crown)

Regé Jean Page (Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Sterling K Brown (This Is Us)

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Jean Smart (Mare of Easttown)

Kathryn Hahn (WandaVision)

Moses Ingram (Gambito de dama)

Phillipa Soo (Hamilton)

Julianne Nicholson (Mare of Easttown)

Mejor actor de reparto en serie dramática

Michael Kenneth Williams (Lovecraft Country)

Tobias Menzies (The Crown)

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

John Lithgow (Perry Mason)

Mejor actor invitado en serie dramática

Don Cheadle (Falcon y el Soldado de Invierno)

Carl Weathers (The Mandalorian)

Timothy Olyphant (The Mandalorian)

Charles Dance (The Crown)

Courtney B Vance (Lovecraft Country)

Mejor programa de competición

The Amazing Race

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

Mejor programa de conversación y sketches

Conan

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Show With Stephen Colbert

Mejor película de televisión

Dolly Parton’s Christmas On The Square

Oslo

Robin Roberts Presents: Mahalia

Sylvie’s Love

Uncle Frank

Mejor programa animado

Big Mouth

Bob’s Burgers

Genndy Tartakovsky’s Primal

Los Simpson

South Park: The Pandemic Special