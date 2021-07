Por años, PlayStation y Xbox han forjado una de las rivalidades más impactantes en la historia del mercado de los videojuegos. Sin embargo, eso no impide que entre Sony y Microsoft existan también algunas casuales demostraciones de reconocimiento. Tal fue el caso de Phil Spencer, jefe de Xbox, quien elogió el mando DualSense de la PS5 y reconoció que podrían inspirarse en él para actualizar el controlador de las Series X|S.

Durante una entrevista en Kinda Funny Gamecast (vía VGC), el directivo reconoció que en la actualidad no piensan lanzar accesorios importantes para su plataforma. Pero abrió la puerta a un rediseño del mando de Xbox, tomando en cuenta que no ha recibido cambios mayores con el lanzamiento de las Series X|S. Al menos no al nivel de la revisión que sí hizo Sony con el DualSense de PlayStation 5.

"Definitivamente estamos pensando en diferentes tipos de dispositivos que pueden llevar más juegos a más lugares. Hay algo de trabajo que probablemente hagamos en el controlador. Creo que Sony ha realizado un buen trabajo con su mando y, viendo algo de eso, creemos que hay cosas que debiéramos hacer", explicó Phil Spencer.

Esto no significa necesariamente que Microsoft ya se encuentre trabajando en un nuevo mando para las Xbox Series X|S, pero sí que hay grandes chances de que a futuro reciban algo más que una actualización estética o mejores menores "bajo el capó". Recordemos que cuando Sony cambió su histórico DualShock por el DualSense, no solamente apostó a una renovación estética y mejoras de ergonomía. El mando de la PS5 ha incorporado gatillos dinámicos adaptables y retroalimentación háptica, llevando la experiencia de los jugadores a otro nivel.

Xbox podría actualizar sus mandos, pero no esperes otros periféricos específicos

Más allá de abrir la posibilidad a un revisión del mando de las Series X|S, Spencer ha dejado nuevamente en claro que no tienen en mente otros periféricos específicos para Xbox. De hecho, el directivo volvió a desterrar la posibilidad de crear dispositivos de realidad virtual o realidad aumentada. Sin embargo, no descartó que trabajen en una integración mayor con Windows.

"Ahora mismo probablemente no estemos en un lugar destinado a los accesorios personalizados. Solo miramos lo que sucede en Windows y otros lugares, y vemos si aparece una oportunidad única para nosotros", aseveró. ¿Creen que es una buena idea que Microsoft piense en actualizar el mando de Xbox inspirándose en el trabajo hecho por Sony con DualSense?