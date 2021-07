La confirmación de la segunda temporada de Loki sorprendió a propios y extraños. Hasta esta producción, tanto WandaVision como Falcon y el Soldado de Invierno se caracterizaron por series finitas: sólo seis episodios. El final de la primera temporada sobre el Dios del Engaño dejó abiertas varias preguntas para Loki (Tom Hiddleston) y Sylvie (Sophia Di Martino), incluyendo aquellas relacionadas con la producción. Una de esas cuestiones pendientes ya tiene respuesta: Kate Herron no será la directora de la segunda temporada.

La noticia fue confirmada por la propia directora, en declaraciones al portal especializado Deadline. Kate Herron comentó, ante la posibilidad de volver a digerir Loki: "No regresaré". El pasado miércoles 14 de julio de 2021, la primera temporada de la serie culminó luego de seis capítulos emitidos a través de Disney Plus cada miércoles. Los acontecimientos presentados han abierto distintos debates en relación con el Universo Cinematográfico de Marvel y el desarrollo particular de la serie.

Tom Hiddleston, luego de la confirmación de la segunda temporada de Loki, comentó: "Estamos en discusiones. Discusiones profundas, profundas y profundas. No puedo esperar para empezar". A esto agregó una suerte de presagio: "Creo que la temporada 2 estará llena de aún más sorpresas".

'Loki' y Kate Herron: ¿qué dijo la directora?

Kate Herron fue capaz de desarrollar una producción compacta. Aunque pueda dejar dudas y ser cuestionada en algunos puntos, Loki cumple su principal objetivo: introducir el Universo Cinematográfico de Marvel dentro del Multiverso. Para la directora británica, su relación con el proyecto estuvo clara desde un principio.

En las declaraciones dadas a Deadline, Kate Herron explicó: "Siempre planeé estar solo para esta temporada y, para ser honesta, la temporada 2 no estaba en proyecto inicial -eso es algo que acaba de salir y estoy muy emocionada". Aún no se saben mayores detalles sobre cómo podría seguir la historia, más allá de las interpretaciones posibles.

Luego de la culminación de la primera temporada de Loki y de conocerse la noticia, Herron dijo: "Estoy muy feliz de verlo como fan la próxima temporada. Estoy orgullosa de lo que hicimos aquí y lo he dado todo. Estoy trabajando en algunas otras cosas que aún no se han anunciado". Esos proyectos, según la propia directora, no tiene relación con Marvel. ¿Qué les espera al Dios del Engaño y a Kate Herron, ahora por separados?