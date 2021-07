Mientras el rodaje de John Wick 4 ya está en desarrollo, se van conociendo más detalles sobre la próxima entrega de la franquicia. El más reciente lo revela Deadline, descubriendo quien podría ser uno de los villanos encargados de perseguir al protagonista encarnado por Keanu Reeves. Se trata de Marko Zaror.

De acuerdo con Deadline, Zaror se encuentra en negociaciones con Lionsgate para incorporarse a la trama de la próxima película sobre John Wick. Como parte de esta nueva entrega, se espera que a Keanu Reeves se sumen los actores Hiroyuki Sanada, Laurence Fishburnea, Donnie Yen, Rina Sawayama, Scott Adkins, Lance Reddick y Shamier Anderson.

John Wick 4 será dirigida por el responsable de las tres anteriores, Chad Stahelski. El director contará con el guion desarrollado por Shay Hatten y Michael Finch. De momento, se espera que la trama involucre a viejos rivales y amigos de John Wick, quienes le ayudarán y buscarán para asesinarlo, respectivamente.

'John Wick 4': ¿quién es Marko Zaror?

Marco Zaror es un artista marcial y doble de riesgo chileno. Su fascinación por las disciplinas marciales comenzó cuando era niño, influenciado por su mamá, quien también es artista marcial. Empezó a practicarlas teniendo como referencia a Bruce Lee. Dentro de sus especialidades se encuentran el kárate y el taekwondo (2.º Dan en ambas artes), el kung fu, el jiu-jitsu brasileño, la lucha de sumisión y el boxeo. Si se confirma su participación en John Wick, Keanu Reeves tendrá mucho trabajo en John Wick 4.

La carrera de Marzo Zaror comenzó en 1998, cuando formó parte de Juan Camaney en Acapulco (Víctor Manuel Castro). Desde entonces estuvo presente en más de una decena de producciones, pasando por Machete Kills (Robert Rodríguez, 2013) y Marvel's The Defenders (S. J. Clarkson, 2017). Antes de la posibilidad de formar parte de John Wick 4, es reconocido por su trabajo en From Dusk till Dawn: The Series, también bajo la dirección de Robert Rodríguez.

John Wick se presenta como una opción que podría dar otra dimensión a su carrera, como ya ocurrió con Keanu Reeves, teniendo en cuenta que esta franquicia es considerada una de las mejores en cuanto a cine de acción se trata. Se espera que el estreno de John Wick 4 se produzca el 27 de mayo de 2022