Si hiciéramos un listado de las películas más esperadas actualmente, indudablemente John Wick 4 estaría en los primeros lugares. La primera trilogía fue sobresaliente y consiguió crear una base de fans inmensa que se extiende por todo el mundo. ¿Eres de las personas que está ansiosa por ver nuevamente a Keanu Reeves en los pies de "Baba Yaga"? Tenemos buenas noticias para ti: el largometraje ya inició su rodaje (vía Screen Rant).

Seamos sinceros, el tema de la pandemia, si bien parece superarse en diversas regiones del mundo gracias a la campaña de vacunación, sigue preocupando a la industria cinematográfica. Los múltiples retrasos en estrenos, así como en filmaciones, arruinó por completo los planes de muchas productoras. Afortunadamente, parece que Lionsgate logró hacer espacio en su calendario para que el rodaje de John Wick 4 no tuviera ningún inconveniente en cuanto a fechas se refiere.

De hecho, la misma producción de John Wick 4 anunció el comienzo de la grabación a través de una fotografía compartida en redes sociales. El material muestra la clásica silla de director con el logo del largometraje. Cabe mencionar, por cierto, que todavía tienen pendiente revelar el título final. Actualmente se le conoce como John Wick: Chapter 4, aunque probablemente tendremos una denominación secundaria como sucedió como Parabellum.

John Wick 4

Si no surgen obstáculos en la fase de filmación, John Wick 4 verá la luz en cines el 27 de mayo de 2022. Sabemos, además, que la película ha sumado a más actores a su reparto recientemente. Apenas la semana anterior te dimos a conocer que Hiroyuki Sanada, quien ya participó en la franquicia como Ken Watanabe, retomará su papel en la cuarta entrega. Lo mismo sucederá con Laurence Fishburne, que volverá a dar vida al Rey Bowery.

Ahora bien, si nos enfocamos en los nuevos rostros, debemos resaltar el fichaje de Donnie Yen. Al actor lo hemos visto en filmes como Rogue One: Una historia de Star Wars y más recientemente en Mulán. No obstante, en John Wick 4 interpretará a un viejo amigo de John Wick (Keanu Reeves). Ahora que el rodaje inició, no tengas dudas de que en cuestión de meses se darán a conocer nuevos detalles.