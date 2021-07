Los vídeos de Tik Tok no son precisamente el mejor lugar para informarse sobre ciencia. Es más, suelen estar cargados de mensajes erróneos. Sobre todo, no nos engañemos, cuando vienen de mano de ciertos influencers. Sin embargo, algunos de ellos aprenden de sus errores y utilizan esta red social para difundirlos, con el fin de que sus seguidores no pasen por lo mismo. Es el caso de la cantante Raffaela Weyman, quien recientemente publicó tanto en Tik Tok como en Instagram un vídeo en el que salen ella y su mejor amiga oliendo una peligrosa flor con veneno.

Obviamente, en el momento en el que hizo la grabación no conocían la peligrosidad de la planta. Pero más tarde, cuando comenzaron a experimentar las consecuencias, decidieron buscar más información sobre ella, para descubrir que se trataba de una Brugmansia, más conocida como trompeta del ángel. Y que tiene grandes cantidades de escopolamina, una droga conocida por sus efectos alucinógenos.

Afortunadamente, no parece que ninguna de las dos jóvenes haya sufrido efectos duraderos; pero, al menos, han aprendido la lección. Y la comparten con todos nosotros.

Los peligros de una flor con veneno

Brugmansia es un género de plantas arbustivas, nativas de América Central y del Sur. No obstante, se exporta a otros lugares del mundo para decoración.

La planta se usa en rituales chamánicos por sus efectos alucinógenos

Al igual que las del género Datura, son conocidas por contener grandes cantidades de dos sustancias alucinógenas, la escopolamina y la hiosciamina.

Esta cualidad hace que sean muy preciadas, tanto en la realización de ciertos rituales chamánicos como con fines recreativos. Por ejemplo, entre los jóvenes son comunes-y extremadamente peligrosas-las infusiones realizadas con flores de Datura.

Weyman, conocida artísticamente como Ralph, se encontró una flor con veneno del género Brugmansia cuando iba con una amiga, de camino al cumpleaños de otro conocido. Atraídas por su bonito aspecto, decidieron hacerse varios vídeos y fotografías oliéndola. Primero los subieron a Instagram. Luego pudimos ver los vídeos de Tik Tok.

En ese momento no sabían lo que hacían. Pero cuando llegaron a la fiesta comenzaron a sentirse confusas y mareadas. Tanto que tuvieron que marcharse. Al llegar a casa, la joven fue directamente a la cama, pero ahí no terminaron los problemas, pues tuvo sueños horribles y, además, experimentó parálisis del sueño por primera vez en su vida.

Corrigiendo errores en vídeos de Tik Tok

Al día siguiente, decidió subir nuevos vídeos a Tik Tok e Instagram contando lo que le había ocurrido. Explicó que había visto que la flor tenía una droga muy potente, conocida como escopolamina y que, al inhalarla, ellas se habían intoxicado. Y así fue.

Esta sustancia puede provocar síntomas como alucinaciones, boca seca, distorsión de las imágenes, sueño y erecciones prolongadas. Esto último puede parecer bueno, pero no. No poder controlarla no es ninguna bendición.

El uso de la escopolamina no es algo nuevo. De hecho, se dice que la leyenda del vuelo de las brujas sobre escobas procede de que untaban los palos de estas con escopolamina y los introducían por sus vaginas. No volaban, pero seguro que sentían que lo hacían. Pero, más allá de estas leyendas, es una droga peligrosa. Se han dado muchos casos de personas fallecidas al consumirla. No deja de ser una flor con veneno y es imposible controlar las dosis al consumir directamente la planta.

Otro de los grandes problemas de la escopolamina es que existe una idea muy extendida de que anula la voluntad. Es cierto que genera una gran confusión, pero no más que otras muchas drogas. No obstante, esta creencia ha llevado a que muchos delincuentes la usen para drogar a sus víctimas, antes de intentar robarles o violarlas. Al final el resultado suele ser una intoxicación seria, que si no se trata a tiempo puede llegar a ser mortal.

Estas dos chicas no tenían ni idea de esto cuando se fotografiaron con la flor de veneno. Ahora, al menos, gracias a sus vídeos de Tik Tok sabemos que si vemos una flor maravillosa y desconocida y nos apetece hacerle fotos, lo mejor será que las tomemos de lejos.