Independientemente de si tienes o no el interés por ver Fast and Furious 9, hay dos situaciones que nadie puede negar. La primera, que el largometraje está impulsando la industria del cine tras más de un año de pesadilla provocado por la pandemia. La segunda: estamos ante una de las franquicias más exitosas del entretenimiento en la actualidad. Universal sabe muy bien que tiene una mina de oro en sus manos y de ninguna manera se despedirá de ella.

Sabemos que la saga principal de Fast and Furious terminará con el undécimo largometraje. Sin embargo, es evidente que la franquicia explorará nuevos rumbos narrativos con la ayuda de varios spin-off. Uno de ellos, de hecho, ya vio la luz durante 2019: Fast and Furious: Hobbs & Shaw. Pues bien, otra película ya se está "cocinando" y tendrá como protagonista a Cipher, la villana interpretada por Charlize Theron.

De acuerdo a la información de Variety, Vin Diesel tiene a varios guionistas trabajando en el spin-off de Cipher. El tema surgió precisamente porque Charlize Theron les concedió una entrevista para hablar sobre la actualidad de su carrera. Además de su reciente aparición en Fast and Furious 9, la actriz tiene otros proyectos en marcha. Por ejemplo, la secuela de La vieja guardia, cuyo guion ya está terminado en Netflix y el rodaje comenzará a principios de 2022.

Ahora bien, si el guion del spin-off con Cipher apenas se está escribiendo, seguramente tendremos que esperar varios años para verla en la pantalla grande. Además, los siguientes esfuerzos de Universal con Fast and Furious se centrarán en la producción de los dos últimos filmes. De hecho, el objetivo de la productora es grabar ambos al mismo tiempo. Según declaró Vin Diesel a ComicBook, Fast and Furious 10 llegará en febrero de 2023, mientras que el final definitivo se hará esperar exactamente un año después (febrero de 2024).

El plan original era que ambas producciones vieran la luz antes de las últimas fechas previstas. No obstante, la crisis sanitaria se atravesó en el camino y lo arruinó todo. "Se suponía que íbamos a lanzar esta película [Fast and Furious 9] el año pasado, antes de la pandemia. Así que supongo que lo que es diferente acerca de este lanzamiento es que llevamos un año de desarrollo y preproducción de Fast and Furious 10".