Elon Musk, CEO de Tesla, ha llevado la fiebre de Bitcoin a SpaceX, compañía de la que también es dueño. El magnate ha hablado sobre Bitcoin en la conferencia The B Word, evento que se centra en los beneficios y el potencial de esta criptomoneda. "Tengo Bitcoin, Tesla es dueño de Bitcoin, SpaceX es dueño de Bitcoin", aseguraba Musk.

Musk confirma, además, poseer Ethereum y Dogecoin. No obstante, ha querido darle más importancia a Bitcoin. Asegura que probablemente Tesla acepte de nuevo Bitcoin como método de pago. "Quiero hacer un poco más de diligencia debida para confirmar que el porcentaje de uso de energía renovable es muy probable que sea igual o superior al 50% y que hay una tendencia hacia el aumento de ese número. Si es así, lo más probable es que Tesla reanude la aceptación de bitcoins", destacaba en la conferencia.

En marzo, Tesla confirmó que comenzaría a aceptar Bitcoin como método de pago para sus vehículos eléctricos. Semanas después, Musk anunció la suspensión de este servicio por ser una criptomoneda altamente contaminante, indicando, eso sí, que la volvería a aceptar cuando el minado utilice energías más limpias. Parece que el objetivo de Musk se está cumpliendo.

Elon Musk quiere que el Bitcoin tenga éxito

Recientemente, una nueva regulación en China obligó a cerrar decenas de puestos de minado de Bitcoin. Esto ayudó a aliviar el preocupante problema medioambiental de esta criptomoneda. Los mineros, además, se trasladaron a otros países, como Estados Unidos, utilizando a su vez energías más limpias.

Elon Musk, recordemos, ha sido acusado de influir en el estado de las criptomonedas por las publicaciones en su cuenta de Twitter. El CEO de Tesla y SpaceX también ha aprovechado para hablar sobre los rumores que sugerían un movimiento estratégico por parte del empresario: alzar el valor de las criptomonedas para luego venderlas. "Podré bombear, pero no descargar... definitivamente no creo en subir el precio y vender, o algo así. Me gustaría que bitcoin tuviera éxito", decía.

Musk no ha especificado una fecha concreta para la vuelta de Bitcoin como método de pago en Tesla. No obstante, y conociendo su afán por compartir anuncios importantes en su perfil de Twitter, podría ser en cualquier momento del año.