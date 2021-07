El Doctor Strange tiene un considerable trabajo por delante. Todo parece indicar que es el único héroe indispensable en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero no solo por ser el encargado de proteger nuestra realidad, como ha dejado claro, sino por ser el único con la capacidad de analizar qué ocurre.

Y aunque pueda parecer obvio, no lo es tanto. Strange antes de llevar capa y abrir portales era un médico reputado. Eso le convierte en el único de los Vengadores en comprender lo que está a punto de pasar y sus consecuencias. Lo es por el hecho de que su mente puede establecer patrones y además, comprender la situación en toda su envergadura.

Para comprender el papel del Doctor Strange en todo lo que ocurrirá, vale la pena hacer un repaso al personaje, su personalidad y sus capacidades. Porque más allá del Hechicero Supremo, Stephen Strange es un científico. Uno con acceso a recursos mágicos y que la vez puede profundizar en conceptos aleatorios con facilidad. ¿Parece un juego de palabras? Te aseguramos que no lo es.

De médico a Hechicero Supremo

Si nos atenemos al argumento de Doctor Strange: Hechicero Supremo (2016) de Scott Derrickson, el personaje interpretado por Benedict Cumberbatch es más que un héroe. También, y como lo fue Tony Stark, tiene una inteligencia privilegiada que le permite llegar a convertirse en un superhéroe a partir de una combinación de varias cosas.

Para dar un poco de contexto. Las primeras escenas de la película muestran al Doctor Strange resolviendo casos médicos de considerable complejidad con un método detectivesco. No solo se trata de sus considerables conocimientos médicos o habilidad. Strange estudia patrones y busca casos difíciles para demostrar su capacidad para resolver situaciones médicas complejas.

Cuando Ancestral comienza su entrenamiento, y pasados los primeros problemas, es evidente que Strange es hábil por naturaleza. De hecho, el Mordo de Chiwetel Ejiofor lo deja claro. El Doctor Strange está dotado naturalmente para la magia.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Disfruta de acceso a los últimos estrenos y al catálogo de Star. También podrás ver el contenido de Marvel y Star Wars, las grandes películas de animación de Pixar y los documentales de National Geographic.

Pero es la combinación entre su temperamento científico, curiosidad y capacidad para comprender fenómenos en apariencia aleatorios lo que le hace distinto. De hecho, Strange descubre el funcionamiento del Ojo de Agamotto por pura deducción, más que por una epifanía o mucho menos una iluminación. El médico que hay en Strange es cada vez más importante a medida que avanza la película.

De modo que este científico que tiene enormes capacidades mágicas suele mezclar ambas cosas. Lo hizo en Los Vengadores: Infinity War y en el momento crítico de Los Vengadores: Endgame. De hecho, Doctor Strange utiliza la piedra del tiempo para evaluar de forma crítica lo que ocurrirá. Y esa es su mayor fortaleza.

Y sin duda esa es su ventaja en lo que sea que ocurrirá a continuación. Porque Strange, que tendrá que enfrentarse a una Bruja Escarlata cada vez más fuerte y un universo fragmentado, tendrá que entender el origen de todo lo que ocurre. Un tema que el futuro guion de Doctor Strange and the Multiverse of Madness tendrá que resolver con inteligencia.

Doctor Strange, un poco a lo Sherlock

El capítulo final de la primera temporada de Loki plantea tres problemas inmediatos. Y todos de considerable envergadura para la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. En primer lugar, como se dejó claro en el primer capítulo, nadie sabe acerca de la existencia de la TVA.

En segundo, nadie sabe lo que en realidad ocurre en ella o su poder. Pero más complicado aún: nadie sospecha de las implicaciones de lo que Sylvie hizo. Por ahora, el Que Permanece ha estado a la sombra creando un dogma y un batallón de agentes sin otra memoria que servir a la TVA.

¿Cómo se supone que Strange sabrá que está ocurriendo? Puede ser que la anomalía de Westview sea pública o al menos información más o menos accesible. Pero la muerte de una de las variantes de Kang en una Ciudadela en el Limbo es un suceso inexplicable. Tanto como para que ni siquiera Mobius o la agente B -15 sepan qué le esperaba a Loki y a Sylvie más allá de Alioth.

Más complicado aún. Sylvie envió a Loki a una línea del tiempo distinta a la suya, con un Mobius que no le reconoce y un Kang en pleno poder. Lo único que el doctor Strange podrá sacar en conclusión es que un evento cataclísmico está ocurriendo o ya ocurrió. Pero, ¿cómo puede analizar las repercusiones? ¿Le ayudará la magia?¿Habrá un hechizo que le permita comprender las ramificaciones de hechos de los que no conoce dato alguno?

Strange, que pudo deducir un hechizo peligroso a fuerza de observación, lo más probable es que tenga que entender a qué se enfrenta

Es aquí donde la capacidad deductiva de Strange será de enorme valor. Tal y como Ancestral dedujo que entregar a Thanos la piedra del tiempo es probable que Strange deba unir piezas. ¿Cuáles? ¿Quizás la anomalía de Westview? ¿La transformación de la Bruja Escarlata?

Una popular y consistente teoría sugiere que El Que Permanece pudo sentir el advenimiento de Wanda a su versión más poderosa. ¿Podría Doctor Strange transitar el camino contrario y comprender que lo ocurrido en la Tierra tiene más implicaciones?

Pueden parecer reflexiones abstractas. Pero es evidente que el Universo Cinematográfico de Marvel depende en adelante de cómo se maneje el secreto de lo ocurrido en Loki. De hecho, por ahora hay dos testigos sobre la identidad del Que Permanece (y sus variantes) y solo uno de ellos conoce qué ocurrió. Sylvie sabe que mató a uno de los tantos rostros de un enemigo multiversal y abrió la puerta para un ataque en masa. Loki sabe la historia detrás del suceso. Pero ninguno de los dos tiene a quién contarla.

Strange, que pudo deducir un hechizo peligroso a fuerza de observación, lo más probable es que tenga que entender a qué se enfrenta. Y hacerlo a través de su capacidad para construir una teoría. Eso mientras logra entrar en contacto con el Dios de la Mentira, que como ya se anunció formará parte del elenco de la película.

Por ahora, Doctor Strange tendrá que depender de su considerable capacidad para la deducción, mientras la realidad se le viene encima.