La inminente incursión de Deadpool al Universo Cinematográfico de Marvel es uno de los sucesos más esperados por los fans de los superhéroes. Tras la compra de Fox por parte de Disney, rápidamente surgieron todo tipo de teorías sobre cómo el antihéroe podría encajar en las próximas películas de Marvel Studios. Para sorpresa de todos, Deadpool finalmente apareció junto a un personaje del MCU, aunque no de la manera en que lo imaginamos.

Ryan Reynolds, el actor que da vida a Deadpool, compartió un vídeo para promocionar Free Guy: tomando el control, su próximo largometraje. Curiosamente, en el promocional aparece Deadpool junto a Korg. Hablamos, desde luego, de la criatura que apareció en Thor: Ragnarok y poco después en Avengers: Endgame. Sí, quizá sea muy diferente a lo que muchos esperaban, pero este es el primer crossover de Deadpool con un personaje del Universo Cinematográfico de Marvel.

Deadpool y Korg reaccionan juntos al tráiler de Free Guy: tomando el control, cuyo estreno está programado para el 13 de agosto de 2021. La película, por cierto, pertenece a 20th Century Studios, una productora que ahora se encuentra bajo el paraguas de Disney. Es evidente que los dirigidos por Mickey aprovecharon la expectación que rodea Deadpool para promocionar el filme.

¿Qué sabemos sobre Deadpool en el Universo Cinematográfico de Marvel?

La posible aparición de Deadpool en el Universo Cinematográfico de Marvel ha sido una avalancha de especulación y reportes. Lo último que supimos, gracias a una intervención de Kevin Feige (director de Marvel Studios), es que Deadpool 3 se mantendrá como una película para adultos. Esto noticia se recibió con gran alegría, pues muchos temían que Disney cambiara la personalidad del antihéroe para alinearlo con el Universo Cinematográfico de Marvel.

Adicionalmente, el directivo confirmó que el guion de Deadpool 3 ya está en marcha. De hecho, el propio Ryan Reynolds es el supervisor del proyecto. "Ryan es un actor muy ocupado y exitoso. Tenemos un conjunto de proyectos que ya hemos anunciado y que ahora debemos hacer, pero es emocionante que haya comenzado. Es un tipo de personaje muy diferente en el MCU, y Ryan es una fuerza de la naturaleza, por lo cual es increíble verlo dando vida a ese personaje", declaró Feige.

Más allá del crossover con Korg, ¿cuándo veremos por primera vez a Deadpool en un largometraje del Universo Cinematográfico de Marvel? Los rumores apuntan a Doctor Strange en el multiverso de la locura. Por supuesto, esto no es oficial. Teniendo en cuenta que esta película volverá a tratar el tema del multiverso —tras Spider-Man: No Way Home—, no es descabellado pensar en que Deadpool compartirá algunas escenas con el hechicero.